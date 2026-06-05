Лубинец встретился с новым омбудсменом рф лантратовой - договорились о возврате людей
Киев • УНН
Омбудсмены Украины и рф договорились о верификации списков пленных и гражданских. Пятеро украинцев уже вернулись домой, три семьи воссоединились.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с новым российским омбудсменом яной лантратовой. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.
Детали
По словам Лубинца, переговоры продолжались более трех часов. В ходе встречи удалось договориться продолжить все положительные наработки, которых удалось достичь ранее.
Речь идет о:
- верификации и возвращении военнопленных и
незаконно удерживаемых гражданских лиц;
- передаче писем и посылок от военнопленных
их семьям;
- взаимных посещениях и проверке условий содержания;
- работе над воссоединением семей;
- установлении судьбы лиц, пропавших без вести при
особых обстоятельствах.
Отдельно удалось договориться о верификации всех имеющихся списков в отношении военнопленных и гражданских лиц, находящихся в местах несвободы.
Также достигнута договоренность о дальнейшем расширении гуманитарного трека в интересах людей. Первым практическим результатом этой работы уже сегодня стало возвращение пяти граждан Украины. При поддержке МККК мы воссоединили три семьи. Самой старшей из эвакуированных - 84 года
Факт встречи с украинским омбудсменом подтвердила и сама лантратова.
Напомним
яна лантратова заменила татьяну москалькову на должности российского уполномоченного по правам человека. В 2024 году Служба безопасности Украины сообщила лантратовой о подозрении в причастности к принудительному вывозу детей из Херсона.