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Лубинец встретился с новым омбудсменом рф лантратовой - договорились о возврате людей

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Омбудсмены Украины и рф договорились о верификации списков пленных и гражданских. Пятеро украинцев уже вернулись домой, три семьи воссоединились.

Лубинец встретился с новым омбудсменом рф лантратовой - договорились о возврате людей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с новым российским омбудсменом яной лантратовой. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

По словам Лубинца, переговоры продолжались более трех часов. В ходе встречи удалось договориться продолжить все положительные наработки, которых удалось достичь ранее.

Речь идет о:

  • верификации и возвращении военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц;
    • передаче писем и посылок от военнопленных их семьям;
      • взаимных посещениях и проверке условий содержания;
        • работе над воссоединением семей;
          • установлении судьбы лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

            Отдельно удалось договориться о верификации всех имеющихся списков в отношении военнопленных и гражданских лиц, находящихся в местах несвободы.

            Также достигнута договоренность о дальнейшем расширении гуманитарного трека в интересах людей. Первым практическим результатом этой работы уже сегодня стало возвращение пяти граждан Украины. При поддержке МККК мы воссоединили три семьи. Самой старшей из эвакуированных - 84 года

            - отметил Лубинец.

            Факт встречи с украинским омбудсменом подтвердила и сама лантратова.

            Напомним

            яна лантратова заменила татьяну москалькову на должности российского уполномоченного по правам человека. В 2024 году Служба безопасности Украины сообщила лантратовой о подозрении в причастности к принудительному вывозу детей из Херсона.

            Евгений Устименко

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