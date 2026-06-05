Лубинец встретился с новым омбудсменом рф лантратовой - договорились о возврате людей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с новым российским омбудсменом яной лантратовой. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.

По словам Лубинца, переговоры продолжались более трех часов. В ходе встречи удалось договориться продолжить все положительные наработки, которых удалось достичь ранее.

Речь идет о:

Отдельно удалось договориться о верификации всех имеющихся списков в отношении военнопленных и гражданских лиц, находящихся в местах несвободы.

Также достигнута договоренность о дальнейшем расширении гуманитарного трека в интересах людей. Первым практическим результатом этой работы уже сегодня стало возвращение пяти граждан Украины. При поддержке МККК мы воссоединили три семьи. Самой старшей из эвакуированных - 84 года