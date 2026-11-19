В Украине почти 600 тысяч военнослужащих уже сдали биологические образцы для ДНК-идентификации. Их используют для установления личностей погибших защитников, в частности в случаях, когда невозможно провести сравнение с ДНК родственников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, УНН.

Детали

По данным ведомства, более 92% отобранных образцов передали на хранение в Центр учета геномной информации Минобороны. Еще 5539 образцов передали следственным подразделениям Министерства внутренних дел в рамках расследований по военнослужащим, пропавшим без вести.

Особое внимание Минобороны уделяет военнослужащим-сиротам, у которых может не быть близких родственников для сравнения генетического материала.

Воинские части обязаны отдельно фиксировать статус таких военнослужащих и в первоочередном порядке организовывать отбор у них биологических образцов.

Если у военнослужащего-сироты нет родственников, с которыми можно сопоставить ДНК, его образец может стать решающим для идентификации в случае репатриации тела - пояснила заместитель министра обороны Любовь Галан.

По ее словам, образцы необходимо отбирать заблаговременно, чтобы в случае гибели военнослужащий не остался неопознанным.

В Минобороны напомнили, что во время военного положения отбор биологического материала у военнослужащих является обязательным.

Процедуру проводят с помощью мазка с внутренней поверхности щеки. Она не требует вмешательства в организм, является безопасной и безболезненной.

Полученную геномную информацию используют для идентификации погибших. Закон не позволяет применять ее для установления отцовства или других родственных связей в делах, не связанных с исчезновением военнослужащих без вести.

В 2026 году Минобороны получило 270 тысяч наборов для отбора биологических образцов. Дальнейшие поставки ведомство согласовывает с Международным комитетом Красного Креста, Международной комиссией по вопросам пропавших без вести и благотворительными организациями.

Кроме ДНК-идентификации, Минобороны работает над внедрением двух дополнительных методов установления личности погибших военнослужащих – по отпечаткам пальцев и стоматологическим данным.

Для сбора дактилоскопической информации планируют использовать электронные сканеры, которые будут фиксировать отпечатки пальцев, ладоней и подошв ног. Соответствующий проект приказа Минобороны проходит внешнее согласование.

Что касается стоматологической идентификации, законопроект уже разработан. Кроме того, МВД готовит проект экспериментального постановления Кабинета Министров.

Для полноценного запуска обоих методов необходимо создать систему сбора, хранения и автоматического сравнения биометрических данных военнослужащих с данными погибших.

Минобороны впервые закупает ДНК-системы для идентификации военных на 37,8 млн гривен