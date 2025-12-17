Минобороны впервые закупает ДНК-системы для идентификации военных на 37,8 млн гривен

Фото: Министерство обороны Украины

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины впервые закупит ДНК-системы для военнослужащих Вооруженных Сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как отметили в оборонном ведомстве, данные наборы являются ключевым инструментом для идентификации погибших, розыска пропавших без вести и установления личностей неопознанных тел. В рамках закупки планируется приобрести 150 000 комплектов на общую сумму 37,8 млн гривен.

Также в Минобороны заявили, что вся геномная информация будет храниться в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной регистрации геномной информации человека" - в специально оборудованных условиях с гарантиями защиты, целостности и долговременного хранения данных.

Отбор биологических образцов является мировой практикой и необходим для формирования геномного реестра. Он критически важен в военное время, ведь позволяет существенно сократить сроки идентификации и обеспечить юридически подтвержденные результаты для семей защитников - говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

Напомним

Министерство юстиции, а также военные ведомства Украины обнародовали алгоритм действий для семей пропавших без вести или пленных военнослужащих. Данная инструкция охватывает порядок обращений в государственные органы, оформление документов, получение выписок и выплат.

Также Кабинет министров Украины поддержал экспериментальный проект МВД по биометрической идентификации погибших защитников, военнослужащих и гражданских. Это позволит оперативно устанавливать личности по отпечаткам пальцев и изображениям лица.