Минобороны впервые закупает ДНК-системы для идентификации военных на 37,8 млн гривен

Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 23926 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 13785 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 23093 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto09:06 • 8656 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА10:06 • 4736 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 23364 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 39669 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 54067 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 55494 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Джорджия Мелони
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Купянск
Одесская область
Запорожье
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 2556 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 13985 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 53499 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 70750 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 70179 просмотра
Минобороны впервые закупает ДНК-системы для идентификации военных на 37,8 млн гривен

Киев • УНН

Государственный оператор тыла Минобороны впервые закупит 150 000 ДНК-систем для военнослужащих на 37,8 млн гривен. Это позволит идентифицировать погибших и пропавших без вести, а данные будут храниться в соответствии с законом.

Минобороны впервые закупает ДНК-системы для идентификации военных на 37,8 млн гривен
Фото: Министерство обороны Украины

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины впервые закупит ДНК-системы для военнослужащих Вооруженных Сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как отметили в оборонном ведомстве, данные наборы являются ключевым инструментом для идентификации погибших, розыска пропавших без вести и установления личностей неопознанных тел. В рамках закупки планируется приобрести 150 000 комплектов на общую сумму 37,8 млн гривен.

Также в Минобороны заявили, что вся геномная информация будет храниться в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной регистрации геномной информации человека" - в специально оборудованных условиях с гарантиями защиты, целостности и долговременного хранения данных.

Отбор биологических образцов является мировой практикой и необходим для формирования геномного реестра. Он критически важен в военное время, ведь позволяет существенно сократить сроки идентификации и обеспечить юридически подтвержденные результаты для семей защитников

 - говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

Напомним

Министерство юстиции, а также военные ведомства Украины обнародовали алгоритм действий для семей пропавших без вести или пленных военнослужащих. Данная инструкция охватывает порядок обращений в государственные органы, оформление документов, получение выписок и выплат.

Также Кабинет министров Украины поддержал экспериментальный проект МВД по биометрической идентификации погибших защитников, военнослужащих и гражданских. Это позволит оперативно устанавливать личности по отпечаткам пальцев и изображениям лица.

Евгений Устименко

