Мін'юст пояснив детальний алгоритм дій для родин зниклих безвісти військових та процес виплат сім'ям
Київ • УНН
Міністерство юстиції та військові відомства України оприлюднили алгоритм дій для родин зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Інструкція охоплює звернення до держорганів, оформлення документів, отримання виплат та розподіл грошового забезпечення.
Деталі
У Мін'юсті повідомляють, що у разі зникнення військовослужбовця або підтвердження факту його перебування в полоні члени родини мають право звернутися до уповноважених державних органів, отримати необхідні документи та оформити належні виплати. Міністерство юстиції пояснює, куди слід звертатися, які документи підготувати та які права мають рідні у таких випадках.
Куди звертатися та які документи потрібні:
- Національна поліція України: особисте звернення до територіального органу з усією наявною інформацією, повідомленням від ТЦК та СП і, за потреби, зразком ДНК.
- Необхідні дані: ПІБ військовослужбовця, дата народження, військове звання, частина, місце та обставини зникнення, контактні дані колег, опис особливих прикмет та фотоматеріали, що підтверджують перебування в полоні або загибель.
Витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин:Заяву слід надіслати на електронну скриньку [email protected]. Витяг видається протягом 10 робочих днів (у складних випадках – до 30 календарних днів) у паперовій або електронній формі.
Виплати сім’ям військовослужбовців:
- Військовим, які зникли безвісти, продовжують нараховувати посадовий оклад, надбавки, інші види грошового забезпечення та щомісячну винагороду 100 000 грн.
- Виплати здійснюються до набрання законної сили рішенням суду про визнання військового безвісно відсутнім або оголошення померлим.
- Якщо військовослужбовець самовільно залишив частину, виплати родині не надаються.
Хто отримує кошти:
- Насамперед особи, зазначені в особистому розпорядженні на випадок полону.
- У разі відсутності таких розпоряджень виплати розподіляються між дружиною/чоловіком, малолітніми чи неповнолітніми дітьми, дітьми з інвалідністю та батьками військовослужбовця.
- За відсутності цих родичів — між повнолітніми дітьми, братами та сестрами.
- Невиплачене грошове забезпечення переходить до військовослужбовця після звільнення з полону або до спадщини після фіксації смерті.
Оформлення виплат:
Член родини подає заяву на ім’я командира військової частини або через РТЦК та СП, додаючи копії паспортів, свідоцтв про шлюб та народження дітей, довідки про місце проживання та ідентифікаційний код. Командир розглядає документи протягом 15 днів та письмово повідомляє про рішення.
Цей алгоритм допомагає родинам оперативно діяти у складних обставинах та отримати законний захист і матеріальну підтримку під час війни.
