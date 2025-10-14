В реєстрі збитків вже близько 60 тисяч заяв - Мін'юст

До міжнародного реєстру збитків, завданих агресією рф надійшло близько 60 тис. заяв. Про це заявила заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак під час ІV конференції "Відшкодування шкоди заподіяної агресією: право&війна", передає УНН.

Деталі

На сьогодні в Реєстрі вже близько 60 тис. заяв. Відкрито 13 категорій, зокрема - це категорія, за вимушене переміщення, смерть близького члена родини, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування. Зараз ми працюємо досить потужно з міністерством цифрової трансформації, щоб відкрити решту категорій. Очікується, що це буде 44 категорії. Наступні категорії будуть стосуватися шкоди, яка завдана державі, місцевим громадам, державним підприємствам й бізнесу - розповіла Сугак.

Вона зазначила, що зараз ці заяви можна подавати в "Дії".

Ми очікуємо, що у найближчому майбутньому їх можна буде подавати через ЦНАПи. Ми рухаємося у цьому напрямку - зазначила Сугак.

Член Комітету ВРУ з питань правової політики Сергій Власенко під час конференції заявив, що наразі на останній стадії питання обговорення компенсаційної комісії для України.

Створено реєстр збитків. Зараз відбуваються перемовини, на останній стадії питання обговорення компенсаційної комісії - сказав Власенко.

В ОП назвали причини повільного наповнення реєстру знищеного майна

Доповнення

У вересні 2025 року в Гаазі попередньо погоджено текст проєкту Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

У грудні вона буде схвалена й передана на ратифікацію країнам-учасникам. Комісія повинна запрацювати до кінця 2027 року. Вона стане органом, який визначатиме суму компенсацій за тими заявами, які подано до міжнародного Реєстру збитків.