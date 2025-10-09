Комісія щодо збитків, завданих росіянами, розпочне діяти у 2027 році - ОП

Комісія щодо завданих російськими загарбниками збитків почне працювати у 2027 році, тоді ж будуть винесені перші рішення щодо компенсації. Зараз найскладнішим питанням є формування компенсаційного фонду, розповіла заступниця глави Офісу Президента України Андрія Єрмака Ірина Мудра, пише УНН.

Деталі

Комісія збитків почне працювати у 2027 році. До кінця 2027 року почнуть виноситися перші рішення цієї комісії - повідомила Мудра.

За її словами найважчим питанням є формування компенсаційного фонду, який варто наповнювати для компенсацій громадянами.

Найскладніший компонент цього механізму - це компенсаційний фонд, виплати за рішенням компенсаційної комісії. Ця комісія є адміністративним органом і її рішення не можна буде виконати, як судове. Тому одразу має бути створений фонд, яким повинен мати надійне джерело наповнення цього фонду, щоб рішення комісії не залишилися на папері - додала Мудра.

Доповнення

Ірина Мудра повідомила, що сьогодні існує ціла низка причин, через які гальмується наповнення реєстру знищеного майна. Зокрема, неможливо швидко наповнити цей реєстр через "Дію".