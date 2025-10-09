Комісія щодо збитків, завданих росіянами, розпочне діяти у 2027 році - ОП
Київ • УНН
Комісія зі збитків розпочне діяльність у 2027 році, тоді ж очікуються перші рішення щодо компенсацій. Найскладнішим питанням є формування компенсаційного фонду, який забезпечить виплати.
Комісія щодо завданих російськими загарбниками збитків почне працювати у 2027 році, тоді ж будуть винесені перші рішення щодо компенсації. Зараз найскладнішим питанням є формування компенсаційного фонду, розповіла заступниця глави Офісу Президента України Андрія Єрмака Ірина Мудра, пише УНН.
Деталі
Комісія збитків почне працювати у 2027 році. До кінця 2027 року почнуть виноситися перші рішення цієї комісії
За її словами найважчим питанням є формування компенсаційного фонду, який варто наповнювати для компенсацій громадянами.
Найскладніший компонент цього механізму - це компенсаційний фонд, виплати за рішенням компенсаційної комісії. Ця комісія є адміністративним органом і її рішення не можна буде виконати, як судове. Тому одразу має бути створений фонд, яким повинен мати надійне джерело наповнення цього фонду, щоб рішення комісії не залишилися на папері
Доповнення
Ірина Мудра повідомила, що сьогодні існує ціла низка причин, через які гальмується наповнення реєстру знищеного майна. Зокрема, неможливо швидко наповнити цей реєстр через "Дію".