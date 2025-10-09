Комиссия по ущербу, нанесенному россиянами, начнет действовать в 2027 году - ОП
Киев • УНН
Комиссия по ущербу начнет деятельность в 2027 году, тогда же ожидаются первые решения по компенсациям. Самым сложным вопросом является формирование компенсационного фонда, который обеспечит выплаты.
Комиссия по ущербу, нанесенному российскими захватчиками, начнет работать в 2027 году, тогда же будут вынесены первые решения о компенсации. Сейчас самым сложным вопросом является формирование компенсационного фонда, рассказала заместитель главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака Ирина Мудрая, пишет УНН.
Подробности
Комиссия по ущербу начнет работать в 2027 году. К концу 2027 года начнут выноситься первые решения этой комиссии
По ее словам, самым трудным вопросом является формирование компенсационного фонда, который следует наполнять для компенсаций гражданам.
Самый сложный компонент этого механизма — это компенсационный фонд, выплаты по решению компенсационной комиссии. Эта комиссия является административным органом, и ее решение нельзя будет исполнить, как судебное. Поэтому сразу должен быть создан фонд, который должен иметь надежный источник наполнения этого фонда, чтобы решения комиссии не остались на бумаге
Дополнение
Ирина Мудрая сообщила, что сегодня существует целый ряд причин, по которым тормозится наполнение реестра уничтоженного имущества. В частности, невозможно быстро наполнить этот реестр через "Дію".