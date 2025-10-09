Комиссия по ущербу, нанесенному россиянами, начнет действовать в 2027 году - ОП

$41.400.09
14:03 • 152 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 8742 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 25527 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 28532 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 19401 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 19309 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 30094 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16605 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15544 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16827 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Популярные новости
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 20168 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей9 октября, 06:16 • 15242 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 8084 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств9 октября, 07:24 • 18414 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12101 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12273 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 25519 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12273 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 8294 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 28823 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 46019 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 59871 просмотра
Комиссия по ущербу, нанесенному россиянами, начнет действовать в 2027 году - ОП

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Комиссия по ущербу начнет деятельность в 2027 году, тогда же ожидаются первые решения по компенсациям. Самым сложным вопросом является формирование компенсационного фонда, который обеспечит выплаты.

Комиссия по ущербу, нанесенному россиянами, начнет действовать в 2027 году - ОП

Комиссия по ущербу, нанесенному российскими захватчиками, начнет работать в 2027 году, тогда же будут вынесены первые решения о компенсации. Сейчас самым сложным вопросом является формирование компенсационного фонда, рассказала заместитель главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака Ирина Мудрая, пишет УНН.

Подробности

Комиссия по ущербу начнет работать в 2027 году. К концу 2027 года начнут выноситься первые решения этой комиссии

- сообщила Мудрая.

По ее словам, самым трудным вопросом является формирование компенсационного фонда, который следует наполнять для компенсаций гражданам.

Самый сложный компонент этого механизма — это компенсационный фонд, выплаты по решению компенсационной комиссии. Эта комиссия является административным органом, и ее решение нельзя будет исполнить, как судебное. Поэтому сразу должен быть создан фонд, который должен иметь надежный источник наполнения этого фонда, чтобы решения комиссии не остались на бумаге

- добавила Мудрая.

Дополнение

Ирина Мудрая сообщила, что сегодня существует целый ряд причин, по которым тормозится наполнение реестра уничтоженного имущества. В частности, невозможно быстро наполнить этот реестр через "Дію".

Павел Зинченко

ОбществоПолитика
Ирина Мудрая
Андрій Єрмак