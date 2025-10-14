В реестре убытков уже около 60 тысяч заявлений - Минюст

В международный реестр ущерба, нанесенного агрессией рф, поступило около 60 тыс. заявлений. Об этом заявила заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак во время IV конференции "Возмещение ущерба, причиненного агрессией: право&война", передает УНН.

Детали

На сегодня в Реестре уже около 60 тыс. заявлений. Открыто 13 категорий, в частности - это категория, за вынужденное перемещение, смерть близкого члена семьи, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки. Сейчас мы работаем достаточно мощно с министерством цифровой трансформации, чтобы открыть остальные категории. Ожидается, что это будет 44 категории. Следующие категории будут касаться ущерба, который нанесен государству, местным общинам, государственным предприятиям и бизнесу - рассказала Сугак.

Она отметила, что сейчас эти заявления можно подавать в "Дії".

Мы ожидаем, что в ближайшем будущем их можно будет подавать через ЦНАПы. Мы движемся в этом направлении - отметила Сугак.

Член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Сергей Власенко во время конференции заявил, что сейчас на последней стадии вопрос обсуждения компенсационной комиссии для Украины.

Создан реестр убытков. Сейчас идут переговоры, на последней стадии вопрос обсуждения компенсационной комиссии - сказал Власенко.

Дополнение

В сентябре 2025 года в Гааге предварительно согласован текст проекта Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины.

В декабре она будет одобрена и передана на ратификацию странам-участницам. Комиссия должна заработать до конца 2027 года. Она станет органом, который будет определять сумму компенсаций по тем заявлениям, которые поданы в международный Реестр убытков.