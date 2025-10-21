Минюст объяснил детальный алгоритм действий для семей пропавших без вести военных и процесс выплат семьям
Киев • УНН
Министерство юстиции и военные ведомства Украины обнародовали алгоритм действий для семей пропавших без вести или пленных военнослужащих. Инструкция охватывает обращение в госорганы, оформление документов, получение выплат и распределение денежного довольствия.
Министерство юстиции и военные ведомства Украины предоставили детальный алгоритм действий для семей, если близкий или знакомый военнослужащий пропал без вести или попал в плен. Инструкция охватывает порядок обращений в государственные органы, оформление документов, получение выписок и выплат, а также правила распределения денежного обеспечения между родственниками. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции, пишет УНН.
Детали
В Минюсте сообщают, что в случае исчезновения военнослужащего или подтверждения факта его пребывания в плену члены семьи имеют право обратиться в уполномоченные государственные органы, получить необходимые документы и оформить надлежащие выплаты. Министерство юстиции объясняет, куда следует обращаться, какие документы подготовить и какие права имеют родные в таких случаях.
Куда обращаться и какие документы нужны:
- Национальная полиция Украины: личное обращение в территориальный орган со всей имеющейся информацией, сообщением от ТЦК и СП и, при необходимости, образцом ДНК.
- Необходимые данные: ФИО военнослужащего, дата рождения, воинское звание, часть, место и обстоятельства исчезновения, контактные данные коллег, описание особых примет и фотоматериалы, подтверждающие пребывание в плену или гибель.
Выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах: Заявление следует отправить на электронный ящик [email protected]. Выписка выдается в течение 10 рабочих дней (в сложных случаях – до 30 календарных дней) в бумажной или электронной форме.
Выплаты семьям военнослужащих:
- Военным, пропавшим без вести, продолжают начислять должностной оклад, надбавки, другие виды денежного обеспечения и ежемесячное вознаграждение 100 000 грн.
- Выплаты осуществляются до вступления в законную силу решения суда о признании военного безвестно отсутствующим или объявлении умершим.
- Если военнослужащий самовольно покинул часть, выплаты семье не предоставляются.
Кто получает средства:
- Прежде всего лица, указанные в личном распоряжении на случай плена.
- В случае отсутствия таких распоряжений выплаты распределяются между супругой/супругом, малолетними или несовершеннолетними детьми, детьми с инвалидностью и родителями военнослужащего.
- При отсутствии этих родственников — между совершеннолетними детьми, братьями и сестрами.
- Невыплаченное денежное обеспечение переходит к военнослужащему после освобождения из плена или в наследство после фиксации смерти.
Оформление выплат:
Член семьи подает заявление на имя командира воинской части или через РТЦК и СП, прилагая копии паспортов, свидетельств о браке и рождении детей, справки о месте жительства и идентификационный код. Командир рассматривает документы в течение 15 дней и письменно сообщает о решении.
Этот алгоритм помогает семьям оперативно действовать в сложных обстоятельствах и получить законную защиту и материальную поддержку во время войны.
В реестре убытков уже около 60 тысяч заявлений - Минюст14.10.25, 11:39 • 4031 просмотр