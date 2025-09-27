$41.490.08
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Уряд запускає експеримент для ідентифікації загиблих за біометричними даними

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Уряд України підтримав експериментальний проєкт МВС з біометричної ідентифікації загиблих захисників, військовослужбовців та цивільних. Це дозволить оперативно встановлювати особи за відбитками пальців та зображеннями обличчя, використовуючи НСБВІ та АДІС.

Уряд запускає експеримент для ідентифікації загиблих за біометричними даними

Уряд підтримав запуск експериментального проєкту з біометричної ідентифікації загиблих. Проєкт розробили у Міністерстві внутрішніх справ України. Він спрямований на оперативне та точне встановлення осіб загиблих захисників, військовослужбовців і цивільних за допомогою біометричних даних. Про це інформує МВС України, передає УНН.

Деталі

Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України "Про реалізацію експериментального проекту з ідентифікації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, за біометричними даними".

Розроблений Міністерством внутрішніх справ України експериментальний проект, спрямований на оперативне та точне встановлення осіб загиблих захисників, військовослужбовців і цивільних за допомогою біометричних даних

- йдеться у дописі.

Запровадження цього механізму має на меті не лише прискорити процедури ідентифікації, а й забезпечити своєчасне інформування родин, які втратили близьких.

Зазначається, що ключовою проблемою сьогодні залишається ідентифікація тіл загиблих військовослужбовців і поліцейських, репатрійованих до України. Це зумовлює необхідність ухвалення нових рішень і застосування сучасних технологій для прискорення процесу встановлення особи.

Нині використовуються різні методи, зокрема аналіз ДНК, однак цей процес є тривалим і не завжди результативним, особливо за відсутності порівняльних зразків. Використання відбитків пальців та зображень обличчя дозволить значно скоротити час ідентифікації та забезпечить більш повний і системний облік загиблих

- повідомили у відомстві.

Що зміниться?

Уповноваженим органам з обліку та/або розшуку осіб, зниклих безвісти, буде надано доступ до Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації (НСБВІ) і до Автоматизованої дактилоскопічної інформаційної системи МВС (АДІС).

Це забезпечить можливість перевірки даних понад 26,6 млн громадян України, іноземців та осіб без громадянства та дозволить у стислі строки проводити ідентифікацію загиблих із використанням сучасних автоматизованих біометричних технологій.

Як це працюватиме?

  • здійснюється дактилоскопіювання та фотографування тіл загиблих захисників і захисниць;
    • отримані дані за допомогою прикладного програмного інтерфейсу вносяться до НСБВІ та АДІС та перевіряються за наявними масивами біометричної інформації;
      • результати перевірки аналізуються посадовими особами, які здійснювали ідентифікацію, після чого складається письмове повідомлення органу досудового розслідування;
        • орган досудового розслідування долучає отриману інформацію до матеріалів кримінального провадження, що може слугувати підставою для встановлення особи загиблого з подальшим процесуальним оформленням.

          Окремо проектом Постанови передбачається право уповноважених державних органів здійснювати дактилоскопіювання (відбір відбитків пальців та долонь рук) військовослужбовців і поліцейських, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Це дозволить сформувати масиви біометричної інформації, що можуть бути використані виключно у випадках розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та для ідентифікації тіл загиблих.

          Довідково

          НСБВІ (Національна система біометричної верифікації та ідентифікації) – державна інформаційна система, що містить біометричні дані громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Використовується для ідентифікації осіб під час оформлення паспортів, ID-карток, посвідок на проживання та інших офіційних документів. Завдяки широкому масиву біометричної інформації (відбитки пальців, зображення обличчя) система забезпечує оперативне встановлення особи загиблих чи померлих без необхідності відбору додаткових зразків для порівняння.

          АДІС (Автоматизована дактилоскопічна інформаційна система) – державна база даних, призначена для зберігання та обробки дактилоскопічних відбитків осіб, які перебувають у полі зору правоохоронних органів. Система дає змогу здійснювати швидку перевірку та ідентифікацію осіб у межах досудового розслідування, розшуку або проведення інших оперативно-розшукових заходів.

          Нагадаємо

          Міністерство внутрішніх справ України детально описало процес репатріації тіл полеглих захисників, що включає їх повернення, ідентифікацію та гідне прощання. Ця процедура є складною та тривалою, але вкрай важливою для родин загиблих.

          Боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках: СБУ про повернення 1000 тіл полеглих18.09.25, 14:50 • 2686 переглядiв

          Віта Зеленецька

          СуспільствоПолітика
          Міністерство внутрішніх справ України
          Україна