Правительство запускает эксперимент по идентификации погибших по биометрическим данным

Правительство поддержало запуск экспериментального проекта по биометрической идентификации погибших. Проект разработан в Министерстве внутренних дел Украины. Он направлен на оперативное и точное установление личностей погибших защитников, военнослужащих и гражданских лиц с помощью биометрических данных. Об этом информирует МВД Украины, передает УНН.

Детали

Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины "О реализации экспериментального проекта по идентификации тел (останков) лиц, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, по биометрическим данным".

Разработанный Министерством внутренних дел Украины экспериментальный проект, направленный на оперативное и точное установление личностей погибших защитников, военнослужащих и гражданских лиц с помощью биометрических данных - говорится в сообщении.

Введение этого механизма имеет целью не только ускорить процедуры идентификации, но и обеспечить своевременное информирование семей, потерявших близких.

Отмечается, что ключевой проблемой сегодня остается идентификация тел погибших военнослужащих и полицейских, репатриированных в Украину. Это обуславливает необходимость принятия новых решений и применения современных технологий для ускорения процесса установления личности.

Сейчас используются различные методы, в частности анализ ДНК, однако этот процесс является длительным и не всегда результативным, особенно при отсутствии сравнительных образцов. Использование отпечатков пальцев и изображений лица позволит значительно сократить время идентификации и обеспечит более полный и системный учет погибших - сообщили в ведомстве.

Что изменится?

Уполномоченным органам по учету и/или розыску лиц, пропавших без вести, будет предоставлен доступ к Национальной системе биометрической верификации и идентификации (НСБВИ) и к Автоматизированной дактилоскопической информационной системе МВД (АДИС).

Это обеспечит возможность проверки данных более 26,6 млн граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства и позволит в сжатые сроки проводить идентификацию погибших с использованием современных автоматизированных биометрических технологий.

Как это будет работать?

осуществляется дактилоскопирование и фотографирование тел погибших защитников и защитниц;

полученные данные с помощью прикладного программного интерфейса вносятся в НСБВИ и АДИС и проверяются по имеющимся массивам биометрической информации;

результаты проверки анализируются должностными лицами, осуществлявшими идентификацию, после чего составляется письменное уведомление органа досудебного расследования;

орган досудебного расследования приобщает полученную информацию к материалам уголовного производства, что может служить основанием для установления личности погибшего с последующим процессуальным оформлением.

Отдельно проектом Постановления предусматривается право уполномоченных государственных органов осуществлять дактилоскопирование (отбор отпечатков пальцев и ладоней рук) военнослужащих и полицейских, непосредственно участвующих в боевых действиях. Это позволит сформировать массивы биометрической информации, которые могут быть использованы исключительно в случаях розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и для идентификации тел погибших.

Справка

НСБВИ (Национальная система биометрической верификации и идентификации) – государственная информационная система, содержащая биометрические данные граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Используется для идентификации лиц при оформлении паспортов, ID-карт, видов на жительство и других официальных документов. Благодаря широкому массиву биометрической информации (отпечатки пальцев, изображения лица) система обеспечивает оперативное установление личности погибших или умерших без необходимости отбора дополнительных образцов для сравнения.

АДИС (Автоматизированная дактилоскопическая информационная система) – государственная база данных, предназначенная для хранения и обработки дактилоскопических отпечатков лиц, находящихся в поле зрения правоохранительных органов. Система позволяет осуществлять быструю проверку и идентификацию лиц в рамках досудебного расследования, розыска или проведения других оперативно-розыскных мероприятий.

Напомним

Министерство внутренних дел Украины подробно описало процесс репатриации тел павших защитников, включающий их возвращение, идентификацию и достойное прощание. Эта процедура является сложной и длительной, но крайне важной для семей погибших.

