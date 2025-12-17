Міноборони вперше закуповує ДНК-системи для ідентифікації військових на 37,8 млн гривень

Фото: Міністерство оборони України

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони України уперше закупить ДНК-системи для військовослужбовців Збройних Сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

Як зазначили в оборонному відомстві, дані набори є ключовим інструментом для ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти та встановлення осіб невпізнаних тіл. У межах закупівлі планується придбати 150 000 комплектів на загальну суму 37,8 млн гривень.

Також у Міноборони заявили, що уся геномна інформація зберігатиметься відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" - у спеціально облаштованих умовах із гарантіями захисту, цілісності та довготривалого зберігання даних.

Відбір біологічних зразків є світовою практикою і потрібен для формування геномного реєстру. Він є критично важливим у воєнний час, адже дає змогу суттєво скоротити терміни ідентифікації та забезпечити юридично підтверджені результати для родин захисників - йдеться в заяві Міністерства оборони України.

Нагадаємо

Міністерство юстиції, а також військові відомства України оприлюднили алгоритм дій для родин зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Дана інструкція охоплює порядок звернень до державних органів, оформлення документів, отримання витягів та виплат.

Також Кабінет міністрів України підтримав експериментальний проєкт МВС з біометричної ідентифікації загиблих захисників, військовослужбовців та цивільних. Це дозволить оперативно встановлювати особи за відбитками пальців та зображеннями обличчя.