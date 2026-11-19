В Україні майже 600 тисяч військовослужбовців уже здали біологічні зразки для ДНК-ідентифікації. Їх використовують для встановлення осіб загиблих захисників, зокрема у випадках, коли неможливо провести порівняння з ДНК родичів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України, УНН.

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За даними відомства, понад 92% відібраних зразків передали на зберігання до Центру обліку геномної інформації Міноборони. Ще 5539 зразків передано слідчим підрозділам Міністерства внутрішніх справ у межах розслідувань щодо військовослужбовців, які зникли безвісти.

Особливу увагу Міноборони приділяє військовослужбовцям-сиротам, які можуть не мати близьких родичів для порівняння генетичного матеріалу.

Військові частини зобов'язані окремо фіксувати статус таких військовослужбовців та першочергово організовувати відбір у них біологічних зразків.

Якщо у військовослужбовця-сироти немає родичів, із якими можна зіставити ДНК, його зразок може стати вирішальним для ідентифікації у випадку репатріації тіла - пояснила заступниця міністра оборони Любов Галан.

За її словами, зразки необхідно відбирати завчасно, щоб у разі загибелі військовослужбовець не залишився невпізнаним.

У Міноборони нагадали, що під час воєнного стану відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців є обов'язковим.

Процедуру проводять за допомогою мазка з внутрішньої поверхні щоки. Вона не потребує втручання в організм, є безпечною та безболісною.

Отриману геномну інформацію використовують для ідентифікації загиблих. Закон не дозволяє застосовувати її для встановлення батьківства чи інших родинних зв'язків у справах, не пов'язаних зі зникненням військовослужбовців безвісти.

У 2026 році Міноборони отримало 270 тисяч наборів для відбору біологічних зразків. Подальше постачання відомство узгоджує з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти та благодійними організаціями.

Крім ДНК-ідентифікації, Міноборони працює над запровадженням двох додаткових методів встановлення особи загиблих військовослужбовців – за відбитками пальців та стоматологічними даними.

Для збору дактилоскопічної інформації планують використовувати електронні сканери, які фіксуватимуть відбитки пальців, долонь і підошов ніг. Відповідний проєкт наказу Міноборони проходить зовнішнє погодження.

Щодо стоматологічної ідентифікації вже розроблено законопроєкт. Крім того, МВС готує проєкт експериментальної постанови Кабінету Міністрів.

Для повноцінного запуску обох методів необхідно створити систему збирання, зберігання та автоматичного порівняння біометричних даних військовослужбовців із даними загиблих.

Міноборони вперше закуповує ДНК-системи для ідентифікації військових на 37,8 млн гривень