Гуманитарная катастрофа в оккупированных Олешках – Лубинец обратился к МККК и российской стороне

Киев • УНН

 • 504 просмотра

В оккупированном городе зафиксирован критический дефицит воды и еды из-за блокады. Омбудсмен призвал открыть гуманитарный коридор для спасения гражданских.

Гуманитарная катастрофа в оккупированных Олешках – Лубинец обратился к МККК и российской стороне

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и к российской стороне из-за гуманитарной катастрофы в оккупированном городе Олешки в Херсонской области. Об этом Лубинец сообщил в Telegram, пишет УНН.

Город Олешки – не живет, а выживает! Я обратился в МККК и к российской стороне. В городе – катастрофический дефицит питьевой воды, отсутствуют стабильные электро- и газоснабжение, ограничена медицинская помощь. Люди вынуждены экономить каждый глоток воды и каждую крошку еды. А попытки доставки продуктов оборачиваются гибелью водителей или срывами перевозок из-за смертельной опасности на дорогах!

- рассказал Лубинец.

Он подчеркнул, что это не просто гуманитарный кризис. Это сознательный терроризм российской федерации против мирного населения.

Обращение в МККК и к рф

Лубинец отметил, что еще в начале месяца обратился к уполномоченной по правам человека в рф и в Международный Комитет Красного Креста.

  • В обращении к российской стороне он призвал обеспечить гуманитарный коридор для безопасной эвакуации гражданских из Олешек и близлежащих населенных пунктов. А также рассказал о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права по защите гражданского населения.
    • В обращении к МККК – требование использовать их мандат для содействия установлению гуманитарного диалога между украинской и российской стороной, организации безопасного маршрута для эвакуации гражданских, а также обеспечения доступа гуманитарной помощи для лиц, фактически оставшихся без еды и воды.

      Омбудсмен подчеркнул, что за почти месяц ситуация не изменилась. Хотя государство-оккупант в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а именно положениями статей 55 и 59 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, должно обеспечивать гражданское население продовольствием, медицинскими средствами и способствовать доставке гуманитарной помощи.

      Украина борется за каждого своего гражданина. И мир должен дать четкую оценку этим действиям! А МККК должен перейти от наблюдения к решительным действиям – потому что цена промедления измеряется человеческими жизнями

      - добавил уполномоченный.

