Оккупанты на Херсонщине навязывают детям фейковую историю "Новороссии" - ЦПД
Киев • УНН
На оккупированных территориях запустили проект "Знания. Герои" для пропаганды среди молодежи. Враг фальсифицирует историю для уничтожения украинской идентичности.
На временно оккупированной Херсонщине проходят уроки проекта "Знание. Герои", где детям рассказывают о "переписанной истории Новороссии" и призывают "оставаться здесь и строить будущее". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Россия системно навязывает жителям временно оккупированных территорий фальсифицированную историю, которая оправдывает ее аннексию и разрушает украинскую идентичность.
Для этого оккупанты создают новые учебники по альтернативной истории и новые проекты. Цель врага - вырастить поколение, которое не знает настоящей истории Украины, верит в российскую пропаганду и воспринимает оккупацию как норму
Там добавляют, что фальсификация истории - это инструмент геноцида, направленный на уничтожение украинской нации.
Напомним
Мариупольский горсовет сообщил о намерениях оккупантов превратить "Азовсталь" в музейный кластер для искажения истории.
