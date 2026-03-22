Оккупанты на Херсонщине навязывают детям фейковую историю "Новороссии" - ЦПД

На временно оккупированной Херсонщине проходят уроки проекта "Знание. Герои", где детям рассказывают о "переписанной истории Новороссии" и призывают "оставаться здесь и строить будущее". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что Россия системно навязывает жителям временно оккупированных территорий фальсифицированную историю, которая оправдывает ее аннексию и разрушает украинскую идентичность.

Для этого оккупанты создают новые учебники по альтернативной истории и новые проекты. Цель врага - вырастить поколение, которое не знает настоящей истории Украины, верит в российскую пропаганду и воспринимает оккупацию как норму - указывают в ЦПД.

Там добавляют, что фальсификация истории - это инструмент геноцида, направленный на уничтожение украинской нации.

