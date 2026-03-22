Окупанти на Херсонщині нав'язують дітям фейкову історію "Новоросії" - ЦПД
Київ • УНН
На окупованих територіях запустили проєкт "Знання. Герої" для пропаганди серед молоді. Ворог фальсифікує історію задля знищення української ідентичності.
На тимчасово окупованій Херсонщині проходять уроки проєкту "Знання. Герої", де дітям розповідають про "переписану історію Новоросії" та закликають "залишатися тут і будувати майбутнє". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що росія системно нав'язує жителям тимчасово окупованих територій фальсифіковану історію, яка виправдовує її анексію та руйнує українську ідентичність.
Для цього окупанти створюють нові підручники з альтернативної історії та нові проєкти. Мета ворога - виростити покоління, яке не знає справжньої історії України, вірить у російську пропаганду та сприймає окупацію як норму
Там додають, що фальсифікація історії - це інструмент геноциду, спрямований на знищення української нації.
Нагадаємо
Маріупольська міськрада повідомила про наміри окупантів перетворити "Азовсталь" на музейний кластер для викривлення історії.
рф спасла світ від НАТО: окупанти переписують підручники з історії – ЦПД29.01.26, 01:09 • 4285 переглядiв