Гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках - Лубінець звернувся до МКЧХ та російської сторони

$43.880.0150.610.24
ukenru
Ексклюзив
13:21 • 13875 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 26482 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
26 березня, 18:28 • 49376 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1м/с
53%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Музикант
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал17:38 • 3784 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків15:21 • 10362 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України27 березня, 13:02 • 16460 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo27 березня, 11:30 • 22707 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 30749 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
MIM-104 Patriot
Опалення
Дипломатка

Гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках - Лубінець звернувся до МКЧХ та російської сторони

Київ • УНН

 • 2452 перегляди

В окупованому місті зафіксовано критичний дефіцит води та їжі через блокаду. Омбудсмен закликав відкрити гуманітарний коридор для порятунку цивільних.

Гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках - Лубінець звернувся до МКЧХ та російської сторони

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області. Про це Лубінець повідомив у Telegram, пише УНН.

Місто Олешки - не живе, а виживає! Я звернувся до МКЧХ та російської сторони. У місті - катастрофічний дефіцит питної води, відсутні стабільні електро- та газопостачання, обмежена медична допомога. Люди змушені економити кожен ковток води та кожну крихту їжі. А спроби доставки продуктів обертаються загибеллю водіїв або зривами перевезень через смертельну небезпеку на дорогах!

- розповів Лубінець.

Він наголосив, що це не просто гуманітарна криза. Це свідомий тероризм російської федерації проти мирного населення.

Звернення до МКЧХ та рф

Лубінець зазначив, що ще на початку місяця звернувся до уповноваженої з прав людини в рф та до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

  • У зверненні до російської сторони він закликав забезпечити гуманітарний коридор для безпечної евакуації цивільних з Олешок і навколишніх населених пунктів. А також розповів про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення.
    • У зверненні до МКЧХ - вимога використати їхній мандат для сприяння встановленню гуманітарного діалогу між українською та російською стороною, організації безпечного маршруту для евакуації цивільних, а також забезпечення доступу гуманітарної допомоги для осіб, які фактично залишилися без їжі та води.

      Омбудсмен наголосив, що за майже за місяць ситуація не змінилася. Хоча держава-окупант відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а саме положень статей 55 та 59 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, має забезпечувати цивільне населення продовольством, медичними засобами та сприяти доставці гуманітарної допомоги.

      Україна бореться за кожного свого громадянина. І світ має дати чітку оцінку цим діям! А МКЧХ повинен перейти від спостереження до рішучих дій - бо ціна зволікання вимірюється людськими життями

      - додав уповноважений.

      Ольга Розгон

      СуспільствоВійна в Україні
      Енергетика
      Опалення
      Соціальна мережа
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Електроенергія
      благодійність
      Міжнародний комітет Червоного Хреста
      Верховна Рада України
      Олешки
      Херсонська область
      Україна