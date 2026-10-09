россияне принудительно вывезли из Харьковской области 25 украинцев, среди которых дети, — Лубинец
Киев • УНН
Оккупанты вывезли 25 гражданских из Харьковской области, в том числе детей. Лубинец требует сообщить об их местонахождении и вернуть их в Украину.
российские военные принудительно вывезли 25 гражданских лиц, в частности детей, из оккупированной части Харьковской области в неизвестном направлении. В настоящее время неизвестно, где находятся люди и в каких условиях, а украинская сторона требует от рф предоставить информацию об их местонахождении и содействовать возвращению в Украину. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
"российские военные бесцеремонно вывезли 25 местных жителей из временно оккупированной части Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия. Среди них — молодые и пожилые люди, а также дети. Самое страшное — никто не знает, где сейчас находятся эти люди и в каких условиях они пребывают. Больше всего в этой истории меня беспокоит судьба детей. Их вывозят, их данные собирают — а родители и родственники могут даже не знать, где они.
Без капли стыда оккупанты сами рассказали о так называемой "операции спасения" в своих Telegram-каналах. Но за красивым словом "эвакуация" — совсем другая реальность: людей лишили возможности самостоятельно решать, куда ехать и что с ними будет дальше. Имеющиеся видеоматериалы свидетельствуют о давлении и запугивании" — сообщил Лубинец.
По словам омбудсмена, родственники 25 человек сейчас не знают, где они находятся.
Кроме того, оккупанты уже создали Telegram-бот, через который собирают данные людей под предлогом так называемой "эвакуации". Такие данные могут быть использованы против самих людей и их родственников. "Призываю не передавать через него паспортные данные, адреса, телефоны или документы — свои или своих детей", — подчеркнул Лубинец.
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Такие действия противоречат нормам международного гуманитарного права. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны прямо запрещает:
- принудительное перемещение и депортацию людей с оккупированной территории (статья 49);
- взятие заложников (статья 34);
- запугивание, террор и коллективные наказания (статья 33).
Лубинец сообщил, что уже обратился к уполномоченной по правам человека в рф и требует:
- сообщить местонахождение всех 25 человек;
- предоставить информацию об условиях их пребывания;
- сообщить полные данные вывезенных гражданских лиц;
- принять меры для их возвращения в Украину.
Также омбудсмен обратился к Международному комитету Красного Креста, ООН и другим международным организациям.
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