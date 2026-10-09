росіяни примусово вивезли з Харківщини 25 українців, серед яких діти - Лубінець

Російські військові примусово вивезли 25 цивільних, зокрема дітей, з окупованої частини Харківщини у невідомому напрямку. Наразі невідомо, де перебувають люди та в яких умовах, а українська сторона вимагає від рф надати інформацію про їхнє місцезнаходження й сприяти поверненню в Україну. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, пише УНН.

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"російські військові безцеремонно вивезли 25 місцевих жителів із тимчасово окупованої частини Харківщини, де тривають активні бойові дії. Серед них — молоді та літні люди, а також діти. Найстрашніше — ніхто не знає, де ці люди зараз і в яких умовах вони перебувають. Найбільше в цій історії мене непокоїть доля дітей. Їх вивозять, їхні дані збирають — а батьки та рідні можуть навіть не знати, де вони.

Без краплі сорому окупанти самі розповіли про так звану "операцію порятунку" у своїх Telegram-каналах. Та за красивим словом "евакуація" — зовсім інша реальність: людей позбавили можливості самостійно вирішувати, куди їхати і що буде з ними далі. Наявні відеоматеріали свідчать про тиск і залякування" - повідомив Лубінець.

За словами омбудсмана, рідні 25 людей наразі не знають, де вони.

Крім цього окупанти вже створили Telegram-бот, через який збирають дані людей під приводом так званої "евакуації". Такі дані можуть бути використані проти самих людей та їхніх рідних. "Закликаю не передавати через нього паспортні дані, адреси, телефони чи документи — свої або своїх дітей", – наголосив Лубінець.

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Такі дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни прямо забороняє:

примусове переміщення та депортацію людей з окупованої території (стаття 49);

взяття заручників (стаття 34);

залякування, терор і колективні покарання (стаття 33).

Лубінець повідомив, що вже звернувся до уповноваженої з прав людини в рф і вимагає:

повідомити місцезнаходження всіх 25 людей;

надати інформацію про умови їхнього перебування;

повідомити повні дані вивезених цивільних;

вжити заходів для їхнього повернення в Україну.

Також омбудсман звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій.

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