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З ТОТ Херсонщини на підконтрольну територію України повернули ще п'ятьох дітей

Київ • УНН

 • 1768 перегляди

На підконтрольну Україні територію повернули трьох хлопчиків і двох дівчат віком від 10 до 17 років. Діти проходять реінтеграцію.

З ТОТ Херсонщини на підконтрольну територію України повернули ще п'ятьох дітей

Ще п'ятеро дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пише УНН.

Це троє хлопчиків та дві дівчинки віком від 10 до 17 років. Серед врятованих – двоє підлітків, 17 та 14 років, які пережили постійний тиск, погрози та пропаганду з боку окупантів

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 17-річного хлопця через погрози родині змусили ходити до окупаційної школи. До будинку регулярно вривалися озброєні російські військові, проводили обшуки та перевіряли телефони й техніку. У 16 років його змусили підписати повістку до військкомату.

Родині 14-річного хлопця погрожували забрати його до дитячого будинку, якщо він не відвідуватиме російську школу. Там підліток щодня стикався з російською пропагандою, а російські військові агітували дітей ставати операторами бойових дронів

- повідомив Прокудін.

За його словами, зараз усі п'ятеро дітей у безпеці та проходять реінтеграцію в центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та необхідну турботу.

Повернення відбулося в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації Save Ukraine. За даними ОВА, з початку 2026 року на підконтрольну Україні територію вже повернули 190 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини.

ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із закликом до рф звільнити полонених і повернути українських дітей12.07.26, 00:37 • 18197 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
російська пропаганда
Обшук
Мобілізація
Війна в Україні
Прокудін Олександр Сергійович
благодійність
Херсонська область
Україна