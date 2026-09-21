С временно оккупированной территории Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули ещё пятерых детей

Еще пятеро детей из временно оккупированной части Херсонской области вернулись на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.

Это трое мальчиков и две девочки в возрасте от 10 до 17 лет. Среди спасенных — двое подростков, 17 и 14 лет, которые пережили постоянное давление, угрозы и пропаганду со стороны оккупантов - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17-летнего юношу из-за угроз семье заставили ходить в оккупационную школу. В дом регулярно врывались вооруженные российские военнослужащие, проводили обыски и проверяли телефоны и технику. В 16 лет его заставили подписать повестку в военкомат.

Семье 14-летнего мальчика угрожали забрать его в детский дом, если он не будет посещать русскую школу. Там подросток ежедневно сталкивался с российской пропагандой, а российские военные агитировали детей становиться операторами боевых дронов - сообщил Прокудин.

По его словам, сейчас все пятеро детей находятся в безопасности и проходят реинтеграцию в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку, помощь с документами и необходимую заботу.

Возвращение состоялось в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA при содействии благотворительной организации Save Ukraine. По данным ОВА, с начала 2026 года на подконтрольную Украине территорию уже вернули 190 детей из временно оккупированной части Херсонской области.

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