С временно оккупированной территории Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули ещё пятерых детей

$44.670.0151.200.04
ukenru
Эксклюзив
17:04 • 12137 просмотра
Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и приведёт ли ажиотажный спрос на топливо к подорожанию
16:38 • 14962 просмотра
Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило
15:35 • 13182 просмотра
Одессу накрыла непогода: улицы подтоплены, объявлен жёлтый уровень опасностиVideo
14:49 • 21417 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo
13:47 • 14645 просмотра
Трамп заявил об утрате рф дизельных мощностей из-за войны и призвал её прекратить - Зеленский отреагировал
13:43 • 17954 просмотра
"Очень плохой знак" — Гончаренко заявил, что нашёл в своей машине "прослушку"Video
12:51 • 27827 просмотра
Лига наций: Венгрия — Украина — старт сборной на турниреPhotoVideo
21 сентября, 10:40 • 23004 просмотра
Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало
21 сентября, 08:00 • 34816 просмотра
В ВАКС начался процесс по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК КрупыPhoto
21 сентября, 05:18 • 36462 просмотра
рф атаковала Украину 172 дронами с разных направлений - сколько уничтожили
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.4м/с
93%
746мм
Популярные новости
Три переноса за неделю: кто тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?21 сентября, 08:52 • 41485 просмотра
До 16 часов ожидания: десятки поездов курсируют с задержками на фоне атак рф21 сентября, 09:00 • 25534 просмотра
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto21 сентября, 09:56 • 27424 просмотра
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника13:03 • 18820 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны13:08 • 20468 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и приведёт ли ажиотажный спрос на топливо к подорожанию
Эксклюзив
17:04 • 12138 просмотра
Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило16:38 • 14963 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo14:49 • 21419 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны13:08 • 20668 просмотра
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника13:03 • 19018 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Джей Ди Вэнс
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Белый дом
Одесса
Реклама
УНН Lite
"Мой бывший муж — профессиональный аферист": блогер Скальницкая рассказала скандальную правду о разводеVideo15:07 • 7354 просмотра
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto21 сентября, 09:56 • 27614 просмотра
Эд Ширан расплакался на сцене и извинился после скандала с Macklemore21 сентября, 01:05 • 53483 просмотра
Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после разводаPhoto21 сентября, 00:06 • 53528 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса20 сентября, 23:06 • 56123 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Социальная сеть
Truth Social
Financial Times
Техника

С временно оккупированной территории Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули ещё пятерых детей

Киев • УНН

 • 2138 просмотра

На подконтрольную Украине территорию вернули троих мальчиков и двух девочек в возрасте от 10 до 17 лет. Дети проходят реинтеграцию.

С временно оккупированной территории Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули ещё пятерых детей

Еще пятеро детей из временно оккупированной части Херсонской области вернулись на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.

Это трое мальчиков и две девочки в возрасте от 10 до 17 лет. Среди спасенных — двое подростков, 17 и 14 лет, которые пережили постоянное давление, угрозы и пропаганду со стороны оккупантов

- говорится в сообщении.

Отмечается, что 17-летнего юношу из-за угроз семье заставили ходить в оккупационную школу. В дом регулярно врывались вооруженные российские военнослужащие, проводили обыски и проверяли телефоны и технику. В 16 лет его заставили подписать повестку в военкомат.

Семье 14-летнего мальчика угрожали забрать его в детский дом, если он не будет посещать русскую школу. Там подросток ежедневно сталкивался с российской пропагандой, а российские военные агитировали детей становиться операторами боевых дронов

- сообщил Прокудин.

По его словам, сейчас все пятеро детей находятся в безопасности и проходят реинтеграцию в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку, помощь с документами и необходимую заботу.

Возвращение состоялось в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA при содействии благотворительной организации Save Ukraine. По данным ОВА, с начала 2026 года на подконтрольную Украине территорию уже вернули 190 детей из временно оккупированной части Херсонской области.

ПА ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к рф освободить пленных и вернуть украинских детей12.07.26, 00:37 • 18197 просмотров

Ольга Розгон

Общество
российская пропаганда
Обыск
Мобилизация
Война в Украине
Прокудин Александр Сергеевич
благотворительность
Херсонская область
Украина