Украина вернула ещё семерых гражданских: среди них — 90-летняя женщина

Семерых украинцев вернули на подконтрольную Украине территорию в рамках договорённостей о взаимном возвращении гражданских лиц. Ещё семь человек выехали в Россию для воссоединения с семьями при поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

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Среди тех, кто вернулся в Украину, — 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя украинка, перенёсшая инфаркт миокарда и инсульт. С учётом состояния здоровья обеих женщин во время транспортировки были обеспечены необходимые условия.

Также вернули молодую женщину с ребёнком, которые не смогли воссоединиться с семьёй из-за полномасштабного вторжения и оккупации Мариуполя. Женщина временно находилась в городе в начале вторжения. Одним из препятствий для возвращения стало оформление документов ребёнка.

В настоящее время женщина с ребёнком находятся в Украине. Они нуждаются в психологической поддержке.

По словам Лубинца украинская сторона продолжит гуманитарную работу по возвращению гражданских лиц и воссоединению семей.

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