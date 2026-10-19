Пережили давление и угрозы оккупантов — с временно оккупированной территории Херсонщины вернули 11 детей
Киев • УНН
Среди спасённых — дети, которых запугивали, подвергали пропаганде и военной подготовке. С начала года эвакуировали 230 детей.
С временно оккупированной территории Херсонской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 11 детей. Среди них — дети, подвергавшиеся давлению, угрозам и попыткам навязать российскую пропаганду. Об этом сообщает руководитель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Еще одиннадцать детей удалось вернуть с временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. Это восемь мальчиков и три девочки в возрасте от 1 года и 1 месяца до 17 лет
Отмечается, что среди спасенных — дети, пережившие давление российских оккупантов, угрозы и попытки навязать российскую пропаганду. Девятилетнего мальчика в оккупационной школе привлекали к военной подготовке, а после того, как он нарисовал сине-желтый флаг, его семье угрожали сотрудники ФСБ.
Также эвакуировали тринадцатилетнюю Полину, которая пережила атаку российского боевого дрона возле собственного дома. После этого девочка боялась выходить на улицу, информирует Прокудин.
В настоящее время все дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь. С начала года с ВОТ области эвакуировали 230 детей, говорится в публикации.
С временно оккупированной территории Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули ещё пятерых детей21.09.26, 18:56 • 5117 просмотров