Пережили тиск і погрози окупантів - з ТОТ Херсонщини повернули 11 дітей

З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 11 дітей. Серед них — діти, які зазнали тиску, погроз і спроб нав’язування російської пропаганди. Про це повідомляє керівник ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Ще одинадцять дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Це вісім хлопчиків і три дівчинки віком від 1 року і 1 місяця до 17 років - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед врятованих - діти, які пережили тиск російських окупантів, погрози та спроби нав’язати російську пропаганду. Дев’ятирічного хлопчика в окупаційній школі залучали до військової підготовки, а після того, як він намалював синьо-жовтий прапор, його родині погрожували співробітники фсб.

Також евакуювали тринадцятирічну Поліну, яка пережила атаку російського бойового дрона біля власного дому. Після цього дівчина боялася виходити на вулицю, інформує Прокудін.

Наразі усі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Від початку року з ТОТ області евакуювали 230 дітей, йдеться у дописі.

З ТОТ Херсонщини на підконтрольну територію України повернули ще п'ятьох дітей