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Україна повернула ще сімох цивільних: серед них - 90-річна жінка

Київ • УНН

 • 1518 перегляди

На підконтрольну Україні територію повернули сімох цивільних, зокрема 90-річну жінку та матір із дитиною. Ще семеро поїхали до Росії.

Україна повернула ще сімох цивільних: серед них - 90-річна жінка

Сімох українців повернули на підконтрольну Україні територію в межах домовленостей про взаємне повернення цивільних. Ще семеро людей виїхали до росії для возз’єднання з родинами за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

Серед тих, хто повернувся в Україну, — 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт. Через стан здоров’я обох жінок під час транспортування забезпечили необхідні умови.

Також повернули молоду жінку з дитиною, які не змогли возз’єднатися з родиною через повномасштабне вторгнення та окупацію Маріуполя. Жінка тимчасово перебувала в місті на початку вторгнення. Однією з перешкод для повернення стало оформлення документів дитини.

Наразі жінка з дитиною перебувають в Україні. Вони потребують психологічної підтримки.

За словами Лубінця українська сторона продовжить гуманітарну роботу з повернення цивільних і возз’єднання родин.

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Ольга Розгон

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