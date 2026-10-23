Україна повернула ще сімох цивільних: серед них - 90-річна жінка
Київ • УНН
На підконтрольну Україні територію повернули сімох цивільних, зокрема 90-річну жінку та матір із дитиною. Ще семеро поїхали до Росії.
Сімох українців повернули на підконтрольну Україні територію в межах домовленостей про взаємне повернення цивільних. Ще семеро людей виїхали до росії для возз’єднання з родинами за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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Серед тих, хто повернувся в Україну, — 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт. Через стан здоров’я обох жінок під час транспортування забезпечили необхідні умови.
Також повернули молоду жінку з дитиною, які не змогли возз’єднатися з родиною через повномасштабне вторгнення та окупацію Маріуполя. Жінка тимчасово перебувала в місті на початку вторгнення. Однією з перешкод для повернення стало оформлення документів дитини.
Наразі жінка з дитиною перебувають в Україні. Вони потребують психологічної підтримки.
За словами Лубінця українська сторона продовжить гуманітарну роботу з повернення цивільних і возз’єднання родин.
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