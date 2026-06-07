Лубинец и омбудсмен рф договорились о верификации списков пленных и обмене справками
Киев • УНН
Лубинец встретился с новым омбудсменом рф. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами, стороны договорились верифицировать списки и напрямую обмениваться официальными справками.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поделился деталями встречи с новым российским омбудсменом яной лантратовой. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Лубинеца, разговор "был непростым, но этот диалог и гуманитарный трек в целом нужно расширять".
Из самого важного: мы предложили привлечь МККК (Международный комитет Красного Креста - ред.) омбудсменов иностранных государств, чтобы они могли лично посещать места содержания наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских
Он уточнил, что, кроме этого, из-за отсутствия дипломатических отношений, стороны договорились напрямую обмениваться официальными справками - это позволит быстрее решать гражданско-правовые вопросы наших граждан.
"Отдельно договорились провести верификацию всех имеющихся списков по военнопленным и гражданским лицам, находящимся в местах несвободы", - добавил Лубинец.
Напомним
Накануне уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с новым российским омбудсменом яной лантратовой. Переговоры длились более трех часов. В ходе встречи удалось договориться продолжить все положительные наработки, которых удалось достичь ранее.
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