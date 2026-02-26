В Украину вернули 1000 тел павших - координационный штаб 26 февраля 2026
Киев • УНН
В Украину возвращено 1000 тел погибших защитников, которые могут принадлежать украинским военным. Будут проведены мероприятия для идентификации репатриированных лиц.
В Украину вернули 1000 тел погибших, которые, по предварительной информации российской стороны, могут принадлежать украинским защитникам, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по предварительной информации российской стороны, могут принадлежать украинским защитникам
Как указано, "в дальнейшем, следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших".
В очередной раз в штабе выразили искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий.
