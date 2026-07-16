"На щите": в Украину вернули тела 501 погибшего
Киев • УНН
В Украину вернули 501 тело погибших, которые могут принадлежать украинским военным. Идентификацию проведут правоохранители и эксперты.
В Украину вернули тела 501 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военным, в рамках репатриационных мероприятий, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 501 тело погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим
Как указано, следователями правоохранительных органов, совместно с представителями экспертных учреждений, будут осуществлены все необходимые меры для идентификации репатриированных погибших.
В Коордштабе выразили искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий.
В Украину вернули тела 522 павших - Коордштаб18.06.26, 13:59 • 23645 просмотров