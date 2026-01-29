1000 тел павших вернули в Украину - координационный штаб

$42.770.19
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 6072 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 2258 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 4934 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 12510 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 19820 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 28300 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 28385 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 24663 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 21769 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
Популярные новости
Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна29 января, 00:39 • 17580 просмотра
Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI05:00 • 12162 просмотра
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики05:26 • 11060 просмотра
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины06:15 • 13557 просмотра
Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов06:27 • 12810 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 47924 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 76783 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 101345 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 80395 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 99437 просмотра
1000 тел павших вернули в Украину - координационный штаб

Киев • УНН

 • 208 просмотра

В Украину возвращено 1000 тел погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам. Правоохранительные органы проведут идентификацию репатриированных.

1000 тел павших вернули в Украину - координационный штаб

1000 тел погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам, возвращены в Украину, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам

- говорится в сообщении Коордштаба.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины, как указано, "будут осуществлены все необходимые мероприятия, направленные на идентификацию репатриированных погибших".

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

В Украину вернули 1003 тела павших - координационный штаб19.12.25, 11:26 • 4887 просмотров

Юлия Шрамко

