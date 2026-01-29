1000 тел павших вернули в Украину - координационный штаб

1000 тел погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам, возвращены в Украину, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам - говорится в сообщении Коордштаба.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины, как указано, "будут осуществлены все необходимые мероприятия, направленные на идентификацию репатриированных погибших".

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

В Украину вернули 1003 тела павших - координационный штаб