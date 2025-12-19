$42.340.00
49.590.04
ukenru
09:00 • 1372 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
06:45 • 6086 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 8534 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 13982 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 18045 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 17409 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 16605 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 20704 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 28959 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
18 декабря, 15:30 • 37829 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
В Украину вернули 1003 тела павших - координационный штаб

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Украина репатриировала 1003 тела, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военнослужащим. Правоохранители проведут экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

В Украину вернули 1003 тела павших - координационный штаб

В Украину вернули 1003 тела погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим, сообщил в пятницу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, пишет УНН.

Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1003 тела, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим

- сообщили в Коордштабе.

Как указано, "следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел".

В Коордштабе среди прочих выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

В Украину вернули 1000 тел погибших - координационный штаб20.11.25, 12:35 • 5416 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Международный комитет Красного Креста
Украина