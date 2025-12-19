В Украину вернули 1003 тела павших - координационный штаб
Киев • УНН
Украина репатриировала 1003 тела, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военнослужащим. Правоохранители проведут экспертизы и идентификацию репатриированных тел.
В Украину вернули 1003 тела погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим, сообщил в пятницу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, пишет УНН.
Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1003 тела, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим
Как указано, "следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел".
В Коордштабе среди прочих выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
