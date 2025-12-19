В Україну повернули 1003 тіла полеглих - координаційний штаб
Київ • УНН
Україна репатріювала 1003 тіла, які, за твердженням РФ, належать українським військовослужбовцям. Правоохоронці проведуть експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.
В Україну повернули 1003 тіла полеглих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям, повідомив у п'ятницю Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram, пише УНН.
Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям
Як вказано, "слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл".
У Коордштабі серед інших висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
