В Україну повернули 1000 тіл полеглих - координаційний штаб 20 листопада 2025

В Україну повернули 1000 тіл полеглих, за твердженням російської сторони, українських військовослужбовців, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram, пише УНН.

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям - ідеться у повідомленні Коордштабу.

Як вказано, "слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл".

У Коордштабі висловив вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

