В Україну повернули 1000 тіл полеглих - координаційний штаб 20 листопада 2025
Київ • УНН
В Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом будуть проведені експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл.
В Україну повернули 1000 тіл полеглих, за твердженням російської сторони, українських військовослужбовців, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram, пише УНН.
Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям
Як вказано, "слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл".
У Коордштабі висловив вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Коордштаб: 16% військових, які перебувають в полоні України, - українські громадяни18.11.25, 17:22 • 3068 переглядiв