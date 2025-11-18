Коордштаб: 16% військових, які перебувають в полоні України, - українські громадяни
Київ • УНН
Розвідка підтвердила 62 випадки переходу українських громадян на бік рф під час полону. рф використовує їх у чотирьох підрозділах, створених ГУ ГШ збройних сил росії.
Розвідкою підтверджено 62 випадки, коли громадяни України, будучи у полоні рф, перейшли на сторону противника. Про це розповів бригадний генерал, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов під час третьої міжнародна конференція Crimea Global, передає УНН.
Деталі
росія використовує проти України українських військових, які потрапляють до них в полон. Були створені чотири підрозділи, які підконтрольні ГУ ГШ збройних сил росії – батальйон Богдана Хмельницького, батальйон Максима Кривоноса, загін Мартина Пушкаря та загін Матросова – в яких служать українці, які перейшли на сторону противника.
Це ті підрозділи, в які залучають наших військових, які потрапили в полон. Нами підтверджено 62 контракти, які укладені з міністерством оборони (росії - ред) і вони вже воюють у таких підрозділах. Є один військовий, який потрапив до нас в полон
Водночас, Верховна Рада розглядає проєкт, який дозволить полоненим громадянам України, які перебувають у полоні України залишитись в державі, звільнитись та виконувати свої обов’язки.
16% з тих громадян, які зараз у нас перебувають у полоні – це наші громадяни. З них 6% – це кримчани. Це велика цифра. Це наші громадяни. І як держава ми маємо приймати правильні рішення, коли йде запит від російської сторони на їхній обмін. Бо це незрозуміло, коли громадянина України обмінюють на громадянина України
Нагадаємо
Прокуратура Криму спільно з СБУ, поліцією та ДБР повідомила про підозри понад 50 громадянам, які добровільно перейшли на бік окупантів під час анексії Кримського півострова. Серед підозрюваних – колишні українські судді, правоохоронці та топчиновники окупаційних адміністрацій.