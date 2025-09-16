Прокуратура Криму викрила понад 50 осіб, що допомагали окупантам під час анексії півострова - ОГП

$41.230.05
48.500.10
ukenru
10:17 • 1820 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 4424 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 4374 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 10384 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 14255 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 11900 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 23892 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 22494 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 56323 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 66075 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.9м/с
30%
752мм
Популярнi новини
Одна людина загинула та четверо поранених: наслідки російських обстрілів по Харківщині 16 вересня, 00:54 • 6000 перегляди
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження16 вересня, 02:28 • 12152 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький06:42 • 3834 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 14050 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 18881 перегляди
Публікації
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 4426 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 10384 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 14255 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 23892 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 32321 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олена Сосєдка
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 38754 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 38446 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 43528 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 49088 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 99037 перегляди
Актуальне
БМ-30 «Смерч»
Шахед-136
Північний потік
The New York Times
Truth Social

Прокуратура Криму викрила понад 50 осіб, що допомагали окупантам під час анексії півострова - ОГП

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Прокуратура Криму спільно з СБУ, поліцією та ДБР повідомила про підозри понад 50 громадянам, які добровільно перейшли на бік окупантів під час анексії Кримського півострова. Серед підозрюваних – колишні українські судді, правоохоронці та топчиновники окупаційних адміністрацій.

Прокуратура Криму викрила понад 50 осіб, що допомагали окупантам під час анексії півострова - ОГП

Прокуратура Криму разом зі слідчими СБУ, поліції та ДБР повідомила про підозри більш як 50 громадянам, які під час окупації Кримського півострова добровільно перейшли на бік окупантів та допомагали їм в організації анексії. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Під підозру потрапили колишні українські судді та правоохоронці, топчиновники окупаційних адміністрацій, учасники незаконних "виборів", а також ті, хто передавав ресурси армії рф або поширював пропаганду. Деякі "служителі Феміди" ухвалювали рішення про депортацію кримчан, які відмовлялися брати російські паспорти.

Серед підозрюваних: "служителі Феміди" окупаційних судів, які ухвалювали рішення про депортацію кримчан за відмову отримувати російські паспорти; колишні правоохоронці органів МВС України, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, державної лісової охорони, прокурори та судді, які зрадили державі та перейшли на бік ворога; учасники "виборів" до окупаційних "городских советов" та "Государственного Совета Республики Крым"; топчиновники окупаційних адміністрацій, у тому числі "Заместитель председателя Совета министров Республики Крым", "Министр жилищно-коммунального хозяйства", а також посадовці місцевих органів влади" 

– зазначили в ОГП.

Їх підозрюють у держзраді, а також у  порушенні законів війни, колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору та виправдовуванні агресії росіян в Україні.

Україна не визнає проведення "виборів" рф на тимчасово окупованій території - МЗС15.09.25, 14:05 • 3080 переглядiв

Незважаючи на відсутність доступу до території, прокуратура АР Крим та м. Севастополя щоденно працює над документуванням злочинів, які вчиняються у Криму. Адже головне завдання прокуратури – забезпечити невідворотність покарання та притягнути винних до відповідальності 

– підсумували у повідомленні прокуратури в Телеграм.

Прокурори задокументували 30 нових злочинів рф: підозри отримали ексміністр часів Януковича та "голова лнр"15.09.25, 19:12 • 3750 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Міністерство внутрішніх справ України
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Крим
Україна