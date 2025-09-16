Прокуратура Криму викрила понад 50 осіб, що допомагали окупантам під час анексії півострова - ОГП
Прокуратура Криму спільно з СБУ, поліцією та ДБР повідомила про підозри понад 50 громадянам, які добровільно перейшли на бік окупантів під час анексії Кримського півострова. Серед підозрюваних – колишні українські судді, правоохоронці та топчиновники окупаційних адміністрацій.
Деталі
Під підозру потрапили колишні українські судді та правоохоронці, топчиновники окупаційних адміністрацій, учасники незаконних "виборів", а також ті, хто передавав ресурси армії рф або поширював пропаганду. Деякі "служителі Феміди" ухвалювали рішення про депортацію кримчан, які відмовлялися брати російські паспорти.
Серед підозрюваних: "служителі Феміди" окупаційних судів, які ухвалювали рішення про депортацію кримчан за відмову отримувати російські паспорти; колишні правоохоронці органів МВС України, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, державної лісової охорони, прокурори та судді, які зрадили державі та перейшли на бік ворога; учасники "виборів" до окупаційних "городских советов" та "Государственного Совета Республики Крым"; топчиновники окупаційних адміністрацій, у тому числі "Заместитель председателя Совета министров Республики Крым", "Министр жилищно-коммунального хозяйства", а також посадовці місцевих органів влади"
Їх підозрюють у держзраді, а також у порушенні законів війни, колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору та виправдовуванні агресії росіян в Україні.
Незважаючи на відсутність доступу до території, прокуратура АР Крим та м. Севастополя щоденно працює над документуванням злочинів, які вчиняються у Криму. Адже головне завдання прокуратури – забезпечити невідворотність покарання та притягнути винних до відповідальності
