Прокуратура Крыма разоблачила более 50 человек, помогавших оккупантам во время аннексии полуострова - ОГП

Прокуратура Крыма совместно со следователями СБУ, полиции и ГБР сообщила о подозрениях более чем 50 гражданам, которые во время оккупации Крымского полуострова добровольно перешли на сторону оккупантов и помогали им в организации аннексии. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Под подозрение попали бывшие украинские судьи и правоохранители, топ-чиновники оккупационных администраций, участники незаконных "выборов", а также те, кто передавал ресурсы армии рф или распространял пропаганду. Некоторые "служители Фемиды" принимали решения о депортации крымчан, отказывавшихся брать российские паспорта.

Среди подозреваемых: "служители Фемиды" оккупационных судов, принимавшие решения о депортации крымчан за отказ получать российские паспорта; бывшие правоохранители органов МВД Украины, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, государственной лесной охраны, прокуроры и судьи, предавшие государство и перешедшие на сторону врага; участники "выборов" в оккупационные "городские советы" и "Государственный Совет Республики Крым"; топ-чиновники оккупационных администраций, в том числе "Заместитель председателя Совета министров Республики Крым", "Министр жилищно-коммунального хозяйства", а также должностные лица местных органов власти"

Их подозревают в госизмене, а также в нарушении законов войны, коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору и оправдании агрессии россиян в Украине.

Несмотря на отсутствие доступа к территории, прокуратура АР Крым и г. Севастополя ежедневно работает над документированием преступлений, совершаемых в Крыму. Ведь главная задача прокуратуры – обеспечить неотвратимость наказания и привлечь виновных к ответственности