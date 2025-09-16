Прокуратура Крыма разоблачила более 50 человек, помогавших оккупантам во время аннексии полуострова - ОГП

$41.230.05
48.500.10
ukenru
10:17 • 1944 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 4560 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 4454 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 10440 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 14297 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 11910 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 23914 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 22498 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 56337 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 66089 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.9м/с
30%
752мм
Популярные новости
Один человек погиб и четверо ранены: последствия российских обстрелов Харьковской области16 сентября, 00:54 • 6002 просмотра
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 12153 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий06:42 • 3834 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 14051 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 18882 просмотра
публикации
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 4564 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 10440 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 14297 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 23915 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 32346 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Елена Соседка
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Германия
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 38773 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 38461 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 43542 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 49098 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 99049 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Шахед-136
Северный поток
Нью-Йорк Таймс
Truth Social

Прокуратура Крыма разоблачила более 50 человек, помогавших оккупантам во время аннексии полуострова - ОГП

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Прокуратура Крыма совместно с СБУ, полицией и ГБР сообщила о подозрениях более 50 гражданам, которые добровольно перешли на сторону оккупантов во время аннексии Крымского полуострова. Среди подозреваемых - бывшие украинские судьи, правоохранители и топ-чиновники оккупационных администраций.

Прокуратура Крыма разоблачила более 50 человек, помогавших оккупантам во время аннексии полуострова - ОГП

Прокуратура Крыма совместно со следователями СБУ, полиции и ГБР сообщила о подозрениях более чем 50 гражданам, которые во время оккупации Крымского полуострова добровольно перешли на сторону оккупантов и помогали им в организации аннексии. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Под подозрение попали бывшие украинские судьи и правоохранители, топ-чиновники оккупационных администраций, участники незаконных "выборов", а также те, кто передавал ресурсы армии рф или распространял пропаганду. Некоторые "служители Фемиды" принимали решения о депортации крымчан, отказывавшихся брать российские паспорта.

Среди подозреваемых: "служители Фемиды" оккупационных судов, принимавшие решения о депортации крымчан за отказ получать российские паспорта; бывшие правоохранители органов МВД Украины, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, государственной лесной охраны, прокуроры и судьи, предавшие государство и перешедшие на сторону врага; участники "выборов" в оккупационные "городские советы" и "Государственный Совет Республики Крым"; топ-чиновники оккупационных администраций, в том числе "Заместитель председателя Совета министров Республики Крым", "Министр жилищно-коммунального хозяйства", а также должностные лица местных органов власти" 

- отметили в ОГП.

Их подозревают в госизмене, а также в нарушении законов войны, коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору и оправдании агрессии россиян в Украине.

Украина не признает проведение "выборов" рф на временно оккупированной территории - МИД15.09.25, 14:05 • 3080 просмотров

Несмотря на отсутствие доступа к территории, прокуратура АР Крым и г. Севастополя ежедневно работает над документированием преступлений, совершаемых в Крыму. Ведь главная задача прокуратуры – обеспечить неотвратимость наказания и привлечь виновных к ответственности 

- подытожили в сообщении прокуратуры в Телеграм.

Прокуроры задокументировали 30 новых преступлений рф: подозрения получили экс-министр времен Януковича и "глава лнр"15.09.25, 19:12 • 3750 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Министерство внутренних дел Украины
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Крым
Украина