Украина не признает проведение "выборов" рф на временно оккупированной территории - МИД

Министерство иностранных дел Украины признало ничтожными результаты незаконных "выборов", которые россия провела на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Подчеркиваем, что организация россией так называемых "выборов" на временно оккупированной территории Украины является незаконной, а их результаты - ничтожными. Никакие лица, якобы "избранные" в результате этого фарса, не будут иметь никаких юридических оснований для выполнения должностных обязанностей - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории, так же как вся их деятельность, считаются незаконными, если они созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины.

В очередной раз подтверждаем, что все лица, причастные к организации и проведению любых "выборов" на временно оккупированной территории Украины, будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международно-правовых процессов, а также будут подпадать под действие существующих и будущих санкционных режимов в украинской и иностранных юрисдикциях - заявили в МИД.

В ведомстве выразили убеждение, что союзники и партнеры, как и раньше, не будут признавать результатов таких псевдовыборов, не будут контактировать с представителями оккупационных властей на временно оккупированной территории Украины и не будут совершать никаких действий, которые могут нарушить политику непризнания российской оккупации украинских земель.

Дополнение

14 сентября в российской федерации прошел так называемый "единый день голосования", во время которого, вопреки нормам и принципам международного права, имитация процесса выборов происходила и на временно оккупированной территории Украины, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

В этом году оккупационные власти провели "довыборы" депутатов городских советов временно оккупированных Севастополя и Симферополя, а также так называемого "губернатора" Севастополя.

Напомним

Центр национального сопротивления сообщил об отсутствии явки на так называемых "выборах губернатора" в оккупированном Севастополе. Местные жители игнорировали пропагандистское шоу, что свидетельствует о настоящей "легитимности" оккупантов.