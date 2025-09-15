$41.280.03
Эксклюзив
09:58 • 3444 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 22265 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 20500 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 22000 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 29377 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 52738 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70862 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104722 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86777 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 85010 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Украина не признает проведение "выборов" рф на временно оккупированной территории - МИД

Киев • УНН

 • 102 просмотра

МИД Украины заявил о незаконности "выборов" рф на временно оккупированной территории Украины, их результаты считаются ничтожными. Лица, причастные к организации, будут нести ответственность согласно законодательству Украины.

Украина не признает проведение "выборов" рф на временно оккупированной территории - МИД

Министерство иностранных дел Украины признало ничтожными результаты незаконных "выборов", которые россия провела на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Подчеркиваем, что организация россией так называемых "выборов" на временно оккупированной территории Украины является незаконной, а их результаты - ничтожными. Никакие лица, якобы "избранные" в результате этого фарса, не будут иметь никаких юридических оснований для выполнения должностных обязанностей

- говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории, так же как вся их деятельность, считаются незаконными, если они созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины.

В очередной раз подтверждаем, что все лица, причастные к организации и проведению любых "выборов" на временно оккупированной территории Украины, будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международно-правовых процессов, а также будут подпадать под действие существующих и будущих санкционных режимов в украинской и иностранных юрисдикциях

- заявили в МИД.

В ведомстве выразили убеждение, что союзники и партнеры, как и раньше, не будут признавать результатов таких псевдовыборов, не будут контактировать с представителями оккупационных властей на временно оккупированной территории Украины и не будут совершать никаких действий, которые могут нарушить политику непризнания российской оккупации украинских земель.

Дополнение

14 сентября в российской федерации прошел так называемый "единый день голосования", во время которого, вопреки нормам и принципам международного права, имитация процесса выборов происходила и на временно оккупированной территории Украины, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. 

В этом году оккупационные власти провели "довыборы" депутатов городских советов временно оккупированных Севастополя и Симферополя, а также так называемого "губернатора" Севастополя.

Напомним

Центр национального сопротивления сообщил об отсутствии явки на так называемых "выборах губернатора" в оккупированном Севастополе. Местные жители игнорировали пропагандистское шоу, что свидетельствует о настоящей "легитимности" оккупантов.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Симферополь
Крым
Украина
Севастополь