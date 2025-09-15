Україна не визнає проведення "виборів" рф на тимчасово окупованій території - МЗС
Київ • УНН
МЗС України заявило про незаконність "виборів" рф на тимчасово окупованій території України, їхні результати вважаються нікчемними. Особи, причетні до організації, нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.
Міністерство закордонних справ України визнало нікчемними результати незаконних "виборів", які росія провела на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.
Наголошуємо, що організація росією так званих "виборів" на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні результати - нікчемними. Жодні особи, нібито "обрані" внаслідок цього фарсу не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків
У відомстві підкреслили, що будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території, так само як уся їхня діяльність, вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України.
Вчергове підтверджуємо, що всі особи, причетні до організації та проведення будь-яких "виборів" на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та в рамках міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію наявних і майбутніх санкційних режимів в українській та іноземних юрисдикціях
У відомстві висловили переконання, що союзники та партнери, як і раніше, не визнаватимуть результатів таких псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території України і не вчинятимуть жодних дій, які можуть порушити політику невизнання російської окупації українських земель.
Доповнення
14 вересня в російській федерації пройшов так званий "єдиний день голосування", під час якого, всупереч нормам та принципам міжнародного права, імітація процесу виборів відбувалася і на тимчасово окупованій території України, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.
Цьогоріч окупаційна влада провела "довибори" депутатів міських рад тимчасово окупованих Севастополя і Симферополя, а також так званого "губернатора" Севастополя.
Нагадаємо
Центр національного спротиву повідомив про відсутність явки на так званих "виборах губернатора" в окупованому Севастополі. Місцеві жителі ігнорували пропагандистське шоу, що свідчить про справжню "легітимність" окупантів.