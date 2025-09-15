Україна не визнає проведення "виборів" рф на тимчасово окупованій території - МЗС

$41.280.03
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
09:58 • 3428 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
05:44 • 22230 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 20483 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 21984 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 29365 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 52731 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 70858 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104722 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86777 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 85009 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.9м/с
35%
753мм
Популярнi новини
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 13197 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 15315 перегляди
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 10513 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 16876 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 9260 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 6538 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 9712 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 22230 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 19211 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 97811 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Радослав Сікорський
Сі Цзіньпін
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Польща
Китай
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 5370 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 7240 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 23485 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 30102 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 79222 перегляди
Актуальне
Starlink
Forbes
Financial Times
The Guardian
Fox News

Україна не визнає проведення "виборів" рф на тимчасово окупованій території - МЗС

Київ • УНН

 • 88 перегляди

МЗС України заявило про незаконність "виборів" рф на тимчасово окупованій території України, їхні результати вважаються нікчемними. Особи, причетні до організації, нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.

Україна не визнає проведення "виборів" рф на тимчасово окупованій території - МЗС

Міністерство закордонних справ України визнало нікчемними результати незаконних "виборів", які росія провела на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Наголошуємо, що організація росією так званих "виборів" на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні результати - нікчемними. Жодні особи, нібито "обрані" внаслідок цього фарсу не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків

- йдеться у заяві.

У відомстві підкреслили, що будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території, так само як уся їхня діяльність, вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України.

Вчергове підтверджуємо, що всі особи, причетні до організації та проведення будь-яких "виборів" на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та в рамках міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію наявних і майбутніх санкційних режимів в українській та іноземних юрисдикціях

- заявили в МЗС.

У відомстві висловили переконання, що союзники та партнери, як і раніше, не визнаватимуть результатів таких псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території України і не вчинятимуть жодних дій, які можуть порушити політику невизнання російської окупації українських земель.

Доповнення

14 вересня в російській федерації пройшов так званий "єдиний день голосування", під час якого, всупереч нормам та принципам міжнародного права, імітація процесу виборів відбувалася і на тимчасово окупованій території України, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі. 

Цьогоріч окупаційна влада провела "довибори" депутатів міських рад тимчасово окупованих Севастополя і Симферополя, а також так званого "губернатора" Севастополя.

Нагадаємо

Центр національного спротиву повідомив про відсутність явки на так званих "виборах губернатора" в окупованому Севастополі. Місцеві жителі ігнорували пропагандистське шоу, що свідчить про справжню "легітимність" окупантів.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Сімферополь
Крим
Україна
Севастополь