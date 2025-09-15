Севастопольські "вибори" губернатора провалилися через відсутність явки - ЦНС
Київ • УНН
Центр національного спротиву повідомив про відсутність явки на так званих "виборах губернатора" в окупованому Севастополі. Місцеві жителі ігнорували пропагандистське шоу, що свідчить про справжню "легітимність" окупантів.
На так званих "виборах" у Севастополі була відсутня явка. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що росіяни влаштували фарс під назвою "вибори губернатора" у тимчасово окупованому Севастополі.
Це лише імітація демократії, яка не дає людям жодного впливу на владу. Місцеві добре розуміють різницю між реальними виборами та пропагандистським шоу - тому дільниці залишилися порожніми
У ЦНС констатують, що це і є справжня "легітимність" окупантів.
Нагадаємо
росія приготувалася до проведення "виборів губернатора" в окупованому Севастополі, завезши масовку для імітації явки. Голосування відбувалося з 12 по 14 вересня, щоб приховати низьку активність.
