Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 13343 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 29594 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 58610 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 93633 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 78107 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 80457 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 44207 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 80752 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 72503 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40393 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Публікації
Ексклюзиви
Севастопольські "вибори" губернатора провалилися через відсутність явки - ЦНС

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Центр національного спротиву повідомив про відсутність явки на так званих "виборах губернатора" в окупованому Севастополі. Місцеві жителі ігнорували пропагандистське шоу, що свідчить про справжню "легітимність" окупантів.

Севастопольські "вибори" губернатора провалилися через відсутність явки - ЦНС

На так званих "виборах" у Севастополі була відсутня явка. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни влаштували фарс під назвою "вибори губернатора" у тимчасово окупованому Севастополі.

Це лише імітація демократії, яка не дає людям жодного впливу на владу. Місцеві добре розуміють різницю між реальними виборами та пропагандистським шоу - тому дільниці залишилися порожніми

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС констатують, що це і є справжня "легітимність" окупантів.

Нагадаємо

росія приготувалася до проведення "виборів губернатора" в окупованому Севастополі, завезши масовку для імітації явки. Голосування відбувалося з 12 по 14 вересня, щоб приховати низьку активність.

В окупованому Севастополі найнижчий показник набору першокласників за останні роки: кількість скоротилась майже на третину 30.08.25, 21:31 • 4616 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Севастополь