Севастопольские "выборы" губернатора провалились из-за отсутствия явки - ЦНС

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 13344 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 29597 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 58613 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 93636 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 78110 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 80459 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 44207 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 80753 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 72504 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40393 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.4м/с
57%
755мм
Популярные новости
Дания разрешила правительству игнорировать законы ради строительства завода ракетного топлива для Украины - СМИ14 сентября, 14:16 • 4378 просмотра
Бербок допускает развертывание миротворцев ООН в Украине - Bild14 сентября, 15:02 • 5742 просмотра
Самолет Enter Air совершил аварийную посадку в аэропорту Краков-Балице: детали14 сентября, 15:13 • 7256 просмотра
Андрей Билецкий: россия продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать ихVideo14 сентября, 17:11 • 10135 просмотра
Конгресс США не будет рассматривать новые санкции против РФ без согласования с Трампом - Джонсон19:02 • 7484 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 84786 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 57057 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 54499 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 80755 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 51578 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Германия
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 16884 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 24229 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 72505 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 56749 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 105274 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Бильд
Таймс
Financial Times
Хранитель

Севастопольские "выборы" губернатора провалились из-за отсутствия явки - ЦНС

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Центр национального сопротивления сообщил об отсутствии явки на так называемых "выборах губернатора" в оккупированном Севастополе. Местные жители игнорировали пропагандистское шоу, что свидетельствует об истинной "легитимности" оккупантов.

Севастопольские "выборы" губернатора провалились из-за отсутствия явки - ЦНС

На так называемых "выборах" в Севастополе отсутствовала явка. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что россияне устроили фарс под названием "выборы губернатора" во временно оккупированном Севастополе.

Это лишь имитация демократии, которая не дает людям никакого влияния на власть. Местные хорошо понимают разницу между реальными выборами и пропагандистским шоу - поэтому участки остались пустыми

- говорится в сообщении.

В ЦНС констатируют, что это и есть настоящая "легитимность" оккупантов.

Напомним

Россия приготовилась к проведению "выборов губернатора" в оккупированном Севастополе, завезя массовку для имитации явки. Голосование проходило с 12 по 14 сентября, чтобы скрыть низкую активность.

В оккупированном Севастополе самый низкий показатель набора первоклассников за последние годы: количество сократилось почти на треть30.08.25, 21:31 • 4616 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Севастополь