Севастопольские "выборы" губернатора провалились из-за отсутствия явки - ЦНС
Киев • УНН
Центр национального сопротивления сообщил об отсутствии явки на так называемых "выборах губернатора" в оккупированном Севастополе. Местные жители игнорировали пропагандистское шоу, что свидетельствует об истинной "легитимности" оккупантов.
На так называемых "выборах" в Севастополе отсутствовала явка. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что россияне устроили фарс под названием "выборы губернатора" во временно оккупированном Севастополе.
Это лишь имитация демократии, которая не дает людям никакого влияния на власть. Местные хорошо понимают разницу между реальными выборами и пропагандистским шоу - поэтому участки остались пустыми
В ЦНС констатируют, что это и есть настоящая "легитимность" оккупантов.
Напомним
Россия приготовилась к проведению "выборов губернатора" в оккупированном Севастополе, завезя массовку для имитации явки. Голосование проходило с 12 по 14 сентября, чтобы скрыть низкую активность.
