В оккупированном Севастополе самый низкий показатель набора первоклассников за последние годы: количество сократилось почти на треть
Киев • УНН
В аннексированном Крыму резко сократилось количество детей, идущих в первые классы. В Севастополе по состоянию на 25 августа в школы записали всего 4211 учеников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.
Детали
Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 6220 детей, в 2023 году - 6105, а в 2024-м - около 5000. Таким образом, количество первоклассников за последние три года снизилось почти на треть.
Как отмечают в ЦНС, падение показателей является свидетельством депопуляционных процессов на полуострове, а также нежелания семей видеть будущее детей в условиях оккупации.
Тенденция очевидна: чем дольше длится оккупация, тем меньше семей видят будущее для детей в Крыму. Жизнь под кремлем — это война, бедность и репрессии
Напомним
Недавно в Центре Национального Сопротивления отметили, что на временно оккупированных территориях в учебных заведениях детям запрещают разговаривать на украинском языке. россияне называют это "экстремизмом" и предупреждают родителей об "уголовной ответственности".
Кроме этого, минпросвещения рф утвердило 17 обязательных предметов для школ на оккупированных территориях. Оккупанты превращают школы в военные полигоны, преподавая только российскую историю и принуждая к "военно-патриотическому воспитанию".
