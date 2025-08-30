$41.260.00
В оккупированном Севастополе самый низкий показатель набора первоклассников за последние годы: количество сократилось почти на треть

Киев • УНН

 • 776 просмотра

В аннексированном Крыму резко сократилось количество детей, идущих в первые классы. В Севастополе по состоянию на 25 августа в школы записали всего 4211 учеников.

В оккупированном Севастополе самый низкий показатель набора первоклассников за последние годы: количество сократилось почти на треть

В аннексированном Крыму резко сократилось количество детей, идущих в первые классы. В Севастополе по состоянию на 25 августа в школы записали всего 4211 учеников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления

Детали

Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 6220 детей, в 2023 году - 6105, а в 2024-м - около 5000. Таким образом, количество первоклассников за последние три года снизилось почти на треть.

Как отмечают в ЦНС, падение показателей является свидетельством депопуляционных процессов на полуострове, а также нежелания семей видеть будущее детей в условиях оккупации.

Тенденция очевидна: чем дольше длится оккупация, тем меньше семей видят будущее для детей в Крыму. Жизнь под кремлем — это война, бедность и репрессии

- пишут эксперты.

Напомним

Недавно в Центре Национального Сопротивления отметили, что на временно оккупированных территориях в учебных заведениях детям запрещают разговаривать на украинском языке. россияне называют это "экстремизмом" и предупреждают родителей об "уголовной ответственности".

Кроме этого, минпросвещения рф утвердило 17 обязательных предметов для школ на оккупированных территориях. Оккупанты превращают школы в военные полигоны, преподавая только российскую историю и принуждая к "военно-патриотическому воспитанию".

Какие есть возможности для обучения детей на ВОТ: ответ образовательного омбудсмена26.08.25, 14:07 • 3513 просмотров

Вероника Марченко

Новости МираОбразование
Крым
Севастополь