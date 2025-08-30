В окупованому Севастополі найнижчий показник набору першокласників за останні роки: кількість скоротилась майже на третину

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
16:05 • 6402 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
13:59 • 20389 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 45582 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 60680 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 79872 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 224353 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 98956 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 80307 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 96261 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 298587 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
40%
747мм
Популярнi новини
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районахPhoto30 серпня, 08:35 • 43475 перегляди
Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-1630 серпня, 09:00 • 41159 перегляди
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 30 серпня, 09:59 • 48162 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 66018 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: поліція вийшла на слід стрілка - джерела13:31 • 11806 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 66865 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 202378 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 206945 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 298549 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 249384 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Львів
Майдан Незалежності
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 96370 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 229219 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 253105 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 250737 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 231637 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

В окупованому Севастополі найнижчий показник набору першокласників за останні роки: кількість скоротилась майже на третину

Київ • УНН

 • 74 перегляди

В анексованому Криму різко скоротилася кількість дітей, які йдуть до перших класів. У Севастополі станом на 25 серпня до шкіл записали лише 4211 учнів.

В окупованому Севастополі найнижчий показник набору першокласників за останні роки: кількість скоротилась майже на третину

В анексованому Криму різко скоротилася кількість дітей, які йдуть до перших класів. У Севастополі станом на 25 серпня до шкіл записали лише 4211 учнів. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву

Деталі

Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 6220 дітей, у 2023 році - 6105, а у 2024-му - близько 5000. Таким чином, кількість першокласників за останні три роки знизилася майже на третину.

Як зазначають у ЦНС, падіння показників є свідченням депопуляційних процесів на півострові, а також небажання родин бачити майбутнє дітей в умовах окупації.

Тенденція очевидна: чим довше триває окупація, тим менше сімей бачать майбутнє для дітей у Криму. Життя під кремлем — це війна, бідність і репресії

- пишуть експерти.

Нагадаємо

Нещодавно у Центрі Національного Спротиву зазначили, що на тимчасово окупованих територіях у навчальних закладах дітям забороняють розмовляти українською мовою. росіяни називають це "екстремізмом" і попереджають батьків про "кримінальну відповідальність".

Окрім цього, мінпросвіти рф затвердило 17 обов'язкових предметів для шкіл на окупованих територіях. Окупанти перетворюють школи на військові полігони, викладаючи лише російську історію та примушуючи до "військово-патріотичного виховання".

Які є можливості для навчання дітей на ТОТ: відповідь освітнього омбудсмена26.08.25, 14:07 • 3512 переглядiв

Вероніка Марченко

Новини СвітуОсвіта
Крим
Севастополь