В окупованому Севастополі найнижчий показник набору першокласників за останні роки: кількість скоротилась майже на третину
Київ • УНН
В анексованому Криму різко скоротилася кількість дітей, які йдуть до перших класів. У Севастополі станом на 25 серпня до шкіл записали лише 4211 учнів. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.
Деталі
Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 6220 дітей, у 2023 році - 6105, а у 2024-му - близько 5000. Таким чином, кількість першокласників за останні три роки знизилася майже на третину.
Як зазначають у ЦНС, падіння показників є свідченням депопуляційних процесів на півострові, а також небажання родин бачити майбутнє дітей в умовах окупації.
Тенденція очевидна: чим довше триває окупація, тим менше сімей бачать майбутнє для дітей у Криму. Життя під кремлем — це війна, бідність і репресії
Нагадаємо
Нещодавно у Центрі Національного Спротиву зазначили, що на тимчасово окупованих територіях у навчальних закладах дітям забороняють розмовляти українською мовою. росіяни називають це "екстремізмом" і попереджають батьків про "кримінальну відповідальність".
Окрім цього, мінпросвіти рф затвердило 17 обов'язкових предметів для шкіл на окупованих територіях. Окупанти перетворюють школи на військові полігони, викладаючи лише російську історію та примушуючи до "військово-патріотичного виховання".
