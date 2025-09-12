Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС
Київ • УНН
Окупанти готуються до проведення так званих "виборів губернатора" у тимчасово окупованому Севастополі та завозять масовку для імітації явки. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.
Місцевим цей фарс нецікавий, тож для картинки росіяни завозять масовку, аби зімітувати явку
Голосування триватиме з 12 по 14 вересня. Процес штучно розтягнули на три дні, щоб виправдати кадри з порожніми дільницями.
У Центрі наголошують, що вибори на ТОТ рф не мають жодного відношення до демократичних процедур і використовуються винятково для пропаганди.
Нагадаємо
Нещодавно у ЦНС заявили, що росіяни набирають бойовиків з рф для роботи в окупаційних адміністраціях на ТОТ України. Спеціальна програма "запорізькі герої" готує 21 кандидата для Запоріжжя.
