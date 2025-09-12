$41.210.09
11 вересня, 19:17 • 7628 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 17621 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 28354 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 18287 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 16462 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 22570 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 14635 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16534 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14578 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14549 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 28353 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 22568 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 36377 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 50720 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 111316 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС

Київ • УНН

 • 18 перегляди

росія готується до проведення "виборів губернатора" в окупованому Севастополі, завозячи масовку для імітації явки. Голосування триватиме з 12 по 14 вересня, щоб приховати низьку активність.

Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС

Окупанти готуються до проведення так званих "виборів губернатора" у тимчасово окупованому Севастополі та завозять масовку для імітації явки. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Місцевим цей фарс нецікавий, тож для картинки росіяни завозять масовку, аби зімітувати явку

- зазначили в ЦНС.

Голосування триватиме з 12 по 14 вересня. Процес штучно розтягнули на три дні, щоб виправдати кадри з порожніми дільницями.

У Центрі наголошують, що вибори на ТОТ рф не мають жодного відношення до демократичних процедур і використовуються винятково для пропаганди.

Нагадаємо

Нещодавно у ЦНС заявили, що росіяни набирають бойовиків з рф для роботи в окупаційних адміністраціях на ТОТ України. Спеціальна програма "запорізькі герої" готує 21 кандидата для Запоріжжя.

кремль шантажує жителів ТОТ: паспорти рф або депортація24.08.25, 14:13 • 4359 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Україна
Севастополь
Запоріжжя