Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС

Окупанти готуються до проведення так званих "виборів губернатора" у тимчасово окупованому Севастополі та завозять масовку для імітації явки. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Місцевим цей фарс нецікавий, тож для картинки росіяни завозять масовку, аби зімітувати явку - зазначили в ЦНС.

Голосування триватиме з 12 по 14 вересня. Процес штучно розтягнули на три дні, щоб виправдати кадри з порожніми дільницями.

У Центрі наголошують, що вибори на ТОТ рф не мають жодного відношення до демократичних процедур і використовуються винятково для пропаганди.

Нагадаємо

Нещодавно у ЦНС заявили, що росіяни набирають бойовиків з рф для роботи в окупаційних адміністраціях на ТОТ України. Спеціальна програма "запорізькі герої" готує 21 кандидата для Запоріжжя.

кремль шантажує жителів ТОТ: паспорти рф або депортація