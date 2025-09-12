Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС
Киев • УНН
Россия готовится к проведению "выборов губернатора" в оккупированном Севастополе, завозя массовку для имитации явки. Голосование продлится с 12 по 14 сентября, чтобы скрыть низкую активность.
Оккупанты готовятся к проведению так называемых "выборов губернатора" во временно оккупированном Севастополе и завозят массовку для имитации явки. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
Местным этот фарс неинтересен, поэтому для картинки россияне завозят массовку, чтобы сымитировать явку
Голосование продлится с 12 по 14 сентября. Процесс искусственно растянули на три дня, чтобы оправдать кадры с пустыми участками.
В Центре отмечают, что выборы на ВОТ РФ не имеют никакого отношения к демократическим процедурам и используются исключительно для пропаганды.
Напомним
Недавно в ЦНС заявили, что россияне набирают боевиков из РФ для работы в оккупационных администрациях на ВОТ Украины. Специальная программа "запорожские герои" готовит 21 кандидата для Запорожья.
