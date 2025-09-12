$41.210.09
ukenru
11 сентября, 19:17 • 7698 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 17739 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 28461 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 18369 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 16541 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 22609 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14644 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16541 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14583 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14554 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Россия готовится к проведению "выборов губернатора" в оккупированном Севастополе, завозя массовку для имитации явки. Голосование продлится с 12 по 14 сентября, чтобы скрыть низкую активность.

Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС

Оккупанты готовятся к проведению так называемых "выборов губернатора" во временно оккупированном Севастополе и завозят массовку для имитации явки. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Местным этот фарс неинтересен, поэтому для картинки россияне завозят массовку, чтобы сымитировать явку

- отметили в ЦНС.

Голосование продлится с 12 по 14 сентября. Процесс искусственно растянули на три дня, чтобы оправдать кадры с пустыми участками.

В Центре отмечают, что выборы на ВОТ РФ не имеют никакого отношения к демократическим процедурам и используются исключительно для пропаганды.

Напомним

Недавно в ЦНС заявили, что россияне набирают боевиков из РФ для работы в оккупационных администрациях на ВОТ Украины. Специальная программа "запорожские герои" готовит 21 кандидата для Запорожья.

Кремль шантажирует жителей ВОТ: паспорта рф или депортация24.08.25, 14:13 • 4359 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Государственная граница Украины
Украина
Севастополь
Запорожье