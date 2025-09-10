росіяни готують бойовиків для роботи в окупаційних адміністраціях - ЦНС
Київ • УНН
Росіяни набирають бойовиків з РФ для роботи в окупаційних адміністраціях на ТОТ України. Спеціальна програма «запорізькі герої» готує 21 кандидата для Запоріжжя.
На тимчасово окупованих територіях України для роботи в "адміністраціях" росіяни набирають бойовиків із рф, для яких розробили спеціальну програму. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
На ТОТ окупанти "закривають" кадровий дефіцит за рахунок бойовиків із рф. Програму з абсурдною назвою "запорізькі герої" наповнили людьми, які не мають жодного стосунку до регіону
Зазначається, що для роботи в адміністраціях Запоріжжя росіяни змогли знайти лише 21 кандидата.
"Їх місяць навчатимуть викладачі, завезені з москви, після чого відправлять у кабінети", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
російські окупанти на тимчасово окупованих територіях України розпочали кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Педагогів змушують проходити спецкурси для викладання вигідної москві версії історії.
