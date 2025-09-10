росіяни готують бойовиків для роботи в окупаційних адміністраціях - ЦНС

$41.250.03
48.380.22
ukenru
19:32 • 6148 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
16:05 • 13116 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 20938 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 14473 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 42501 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 71539 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 60086 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 36482 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30284 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29369 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
76%
753мм
Популярнi новини
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років9 вересня, 12:18 • 15789 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД9 вересня, 12:18 • 14870 перегляди
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінокPhoto9 вересня, 12:33 • 11020 перегляди
Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - ТрампVideo16:20 • 7756 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 13405 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo19:32 • 6130 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 13488 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 20929 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 44687 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 71536 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Борис Пісторіус
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 34741 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 33316 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 32063 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 101390 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 57819 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

росіяни готують бойовиків для роботи в окупаційних адміністраціях - ЦНС

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Росіяни набирають бойовиків з РФ для роботи в окупаційних адміністраціях на ТОТ України. Спеціальна програма «запорізькі герої» готує 21 кандидата для Запоріжжя.

росіяни готують бойовиків для роботи в окупаційних адміністраціях - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України для роботи в "адміністраціях" росіяни набирають бойовиків із рф, для яких розробили спеціальну програму. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На ТОТ окупанти "закривають" кадровий дефіцит за рахунок бойовиків із рф. Програму з абсурдною назвою "запорізькі герої" наповнили людьми, які не мають жодного стосунку до регіону

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для роботи в адміністраціях Запоріжжя росіяни змогли знайти лише 21 кандидата.

"Їх місяць навчатимуть викладачі, завезені з москви, після чого відправлять у кабінети", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

російські окупанти на тимчасово окупованих територіях України розпочали кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Педагогів змушують проходити спецкурси для викладання вигідної москві версії історії.

Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД09.09.25, 14:18 • 14930 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Україна
Запоріжжя