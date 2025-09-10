$41.250.03
Россияне готовят боевиков для работы в оккупационных администрациях - ЦНС

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Россияне набирают боевиков из РФ для работы в оккупационных администрациях на ВОТ Украины. Специальная программа «запорожские герои» готовит 21 кандидата для Запорожья.

Россияне готовят боевиков для работы в оккупационных администрациях - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины для работы в "администрациях" россияне набирают боевиков из РФ, для которых разработали специальную программу. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

На ВОТ оккупанты "закрывают" кадровый дефицит за счет боевиков из РФ. Программу с абсурдным названием "запорожские герои" наполнили людьми, которые не имеют никакого отношения к региону

- говорится в сообщении.

Отмечается, что для работы в администрациях Запорожья россияне смогли найти только 21 кандидата.

"Их месяц будут обучать преподаватели, завезенные из Москвы, после чего отправят в кабинеты", - добавили в ЦНС.

Напомним

российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины начали кампанию по "перевоспитанию" учителей истории. Педагогов заставляют проходить спецкурсы для преподавания выгодной Москве версии истории.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Украина
Запорожье