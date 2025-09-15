Прокуроры задокументировали 30 новых преступлений рф: подозрения получили экс-министр времен Януковича и "глава лнр"

$41.280.03
15:43
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 20383 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 18136 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 28028 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 23078 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto11:55 • 8210 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 23132 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 28091 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 28672 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 107719 просмотра
Прокуроры задокументировали 30 новых преступлений рф: подозрения получили экс-министр времен Януковича и "глава лнр"

Киев • УНН

 • 72 просмотра

За неделю зафиксировано 30 военных и коллаборационных преступлений, объявлены подозрения экс-министру доходов времен Януковича и его сообщнику. Дело "главы лнр" направлено в суд.

Прокуроры задокументировали 30 новых преступлений рф: подозрения получили экс-министр времен Януковича и "глава лнр"

За последнюю неделю было зафиксировано 30 военных и коллаборационных преступлений, а также объявлены подозрения экс-министру доходов и сборов времен Януковича, его сообщнику и представителям оккупационной "власти". Дело так называемого "главы лнр" уже направлено в суд, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В течение прошлой недели зарегистрировано 30 уголовных правонарушений, значительную часть из которых составляют преступления против жизни и здоровья человека, а также правонарушения с признаками коллаборационизма. 10 лицам сообщено о подозрении

- говорится в сообщении.

Среди них в частности "бывший министр доходов и сборов Украины времен Януковича и его сообщник - предприниматель из Донетчины". По данным следствия, они использовали собственные связи и ресурсы в пользу рф и способствовали экономическому укреплению врага. Их действия квалифицировали как пособничество государству-агрессору.

Кроме того, как указано, сообщено о подозрении трем жителям Луганщины, которые добровольно пошли работать в незаконные правоохранительные органы "лнр". Речь идет о так называемом исполняющем обязанности "прокурора" Антрацитовского района лнр", "старшем помощнике" и "помощнике прокурора Краснодонского района лнр". Обвинительный акт в отношении "главы лнр" направлен в суд.

Отдельное направление работы прокуроров - привлечение к ответственности руководства оккупационного режима на захваченных территориях. На этой неделе в суд направлен обвинительный акт в отношении "главы лнр"

- добавили прокуроры.

Ему инкриминировано сразу несколько преступлений:

  • государственная измена (ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины);
    • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины);
      • создание террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
        • действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя (ч. 1 ст. 109 УК Украины).

          Это лицо является одним из ключевых организаторов псевдогосударственного образования "лнр", которое выполняет указания высшего политического и военного руководства рф. Именно из-за его деятельности усиливается влияние государства-агрессора на временно оккупированных территориях Луганщины

          - подчеркнули в ОГП.

          Донбасс всегда рассматривался россиянами как плацдарм для наступления в Украине - Зеленский12.08.25, 22:40 • 3884 просмотра

