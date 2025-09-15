Прокуроры задокументировали 30 новых преступлений рф: подозрения получили экс-министр времен Януковича и "глава лнр"

За последнюю неделю было зафиксировано 30 военных и коллаборационных преступлений, а также объявлены подозрения экс-министру доходов и сборов времен Януковича, его сообщнику и представителям оккупационной "власти". Дело так называемого "главы лнр" уже направлено в суд, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В течение прошлой недели зарегистрировано 30 уголовных правонарушений, значительную часть из которых составляют преступления против жизни и здоровья человека, а также правонарушения с признаками коллаборационизма. 10 лицам сообщено о подозрении

Среди них в частности "бывший министр доходов и сборов Украины времен Януковича и его сообщник - предприниматель из Донетчины". По данным следствия, они использовали собственные связи и ресурсы в пользу рф и способствовали экономическому укреплению врага. Их действия квалифицировали как пособничество государству-агрессору.

Кроме того, как указано, сообщено о подозрении трем жителям Луганщины, которые добровольно пошли работать в незаконные правоохранительные органы "лнр". Речь идет о так называемом исполняющем обязанности "прокурора" Антрацитовского района лнр", "старшем помощнике" и "помощнике прокурора Краснодонского района лнр". Обвинительный акт в отношении "главы лнр" направлен в суд.

Отдельное направление работы прокуроров - привлечение к ответственности руководства оккупационного режима на захваченных территориях. На этой неделе в суд направлен обвинительный акт в отношении "главы лнр"