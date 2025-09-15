Прокурори задокументували 30 нових злочинів рф: підозри отримали ексміністр часів Януковича та "голова лнр"

За останній тиждень було зафіксовано 30 воєнних та колабораційних злочинів, а також оголошені підозри ексміністру доходів і зборів часів Януковича, його спільнику та представникам окупаційної "влади". Справу так званого "голови лнр" вже скерували до суду, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Впродовж минулого тижня зареєстровано 30 кримінальних правопорушень, значну частину з яких становлять злочини проти життя та здоров’я людини, а також правопорушення з ознаками колабораціонізму. 10 особам повідомлено про підозру

Серед них зокрема "колишній міністр доходів і зборів України часів Януковича та його спільник - підприємець із Донеччини". За даними слідства, вони використовували власні зв’язки та ресурси на користь рф та сприяли економічному укріпленню ворога. Їхні дії кваліфікували як пособництво державі-агресору.

Крім того, як вказано повідомлено про підозру трьом мешканцям Луганщини, які добровільно пішли працювати до незаконних правоохоронних органів "лнр". Йдеться про так званого виконувача обов’язків "прокурора" Антрацитівського району лнр", "старшого помічника" та "помічника прокурора Краснодонського району лнр". Обвинувальний акт стосовно "голови лнр" скеровано до суду.

Окремий напрям роботи прокурорів - притягнення до відповідальності керівництва окупаційного режиму на захоплених територіях. Цього тижня до суду скеровано обвинувальний акт щодо "голови лнр"

Йому інкриміновано одразу кілька злочинів:

Ця особа є одним із ключових організаторів псевдодержавного утворення "лнр", яке виконує вказівки вищого політичного та військового керівництва рф. Саме через його діяльність посилюється вплив держави-агресора на тимчасово окупованих територіях Луганщини