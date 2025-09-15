$41.280.03
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 6344 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 13766 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 18527 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 45856 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 33173 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 30998 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 35335 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 57193 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72840 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Прокурори задокументували 30 нових злочинів рф: підозри отримали ексміністр часів Януковича та "голова лнр"

Київ • УНН

 • 24 перегляди

За тиждень зафіксовано 30 воєнних та колабораційних злочинів, оголошено підозри ексміністру доходів часів Януковича та його спільнику. Справу "голови лнр" скеровано до суду.

Прокурори задокументували 30 нових злочинів рф: підозри отримали ексміністр часів Януковича та "голова лнр"

За останній тиждень було зафіксовано 30 воєнних та колабораційних злочинів, а також оголошені підозри ексміністру доходів і зборів часів Януковича, його спільнику та представникам окупаційної "влади". Справу так званого "голови лнр" вже скерували до суду, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Впродовж минулого тижня зареєстровано 30 кримінальних правопорушень, значну частину з яких становлять злочини проти життя та здоров’я людини, а також правопорушення з ознаками колабораціонізму. 10 особам повідомлено про підозру

- йдеться у дописі.

Серед них зокрема "колишній міністр доходів і зборів України часів Януковича та його спільник - підприємець із Донеччини". За даними слідства, вони використовували власні зв’язки та ресурси на користь рф та сприяли економічному укріпленню ворога. Їхні дії кваліфікували як пособництво державі-агресору.

Крім того, як вказано повідомлено про підозру трьом мешканцям Луганщини, які добровільно пішли працювати до незаконних правоохоронних органів "лнр". Йдеться про так званого виконувача обов’язків "прокурора" Антрацитівського району лнр", "старшого помічника" та "помічника прокурора Краснодонського району лнр". Обвинувальний акт стосовно "голови лнр" скеровано до суду.

Окремий напрям роботи прокурорів - притягнення до відповідальності керівництва окупаційного режиму на захоплених територіях. Цього тижня до суду скеровано обвинувальний акт щодо "голови лнр"

- додали прокурори.

Йому інкриміновано одразу кілька злочинів:

  • державна зрада (ч. 1, 2 ст. 111 КК України);
    • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України);
      • створення терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України);
        • дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу (ч. 1 ст. 109 КК України).

          Ця особа є одним із ключових організаторів псевдодержавного утворення "лнр", яке виконує вказівки вищого політичного та військового керівництва рф. Саме через його діяльність посилюється вплив держави-агресора на тимчасово окупованих територіях Луганщини

          - наголосили в ОГП.

          Донбас завжди розглядався росіянами, як плацдарм для наступу в Україні - Зеленський12.08.25, 22:40 • 3884 перегляди

          Євген Устименко

          СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаКримінал та НП
          Донецька область
          Луганська область
          Генеральний прокурор (Україна)
          Україна