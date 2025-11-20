В Украину вернули 1000 тел погибших - координационный штаб 20 ноября 2025

$42.150.06
11:38 • 7474 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10645 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13798 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20994 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27877 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40296 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22549 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24885 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25230 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22461 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21893 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26831 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14805 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23575 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13605 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 7476 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13799 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23586 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40298 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 59124 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6710 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26846 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39480 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53349 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75173 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

В Украину вернули 1000 тел погибших - координационный штаб 20 ноября 2025

Киев • УНН

 • 4726 просмотра

В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. В ближайшее время будут проведены экспертизы и идентификация репатриированных тел.

В Украину вернули 1000 тел погибших - координационный штаб

В Украину вернули 1000 тел павших, по утверждению российской стороны, украинских военнослужащих, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, пишет УНН.

Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим

- говорится в сообщении Коордштаба.

Как указано, "следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел".

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Коордштаб: 16% военных, находящихся в плену Украины, - украинские граждане18.11.25, 17:22

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Министерство здравоохранения Украины
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Международный комитет Красного Креста
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина