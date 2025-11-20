В Украину вернули 1000 тел погибших - координационный штаб 20 ноября 2025
Киев • УНН
В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. В ближайшее время будут проведены экспертизы и идентификация репатриированных тел.
В Украину вернули 1000 тел павших, по утверждению российской стороны, украинских военнослужащих, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, пишет УНН.
Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим
Как указано, "следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел".
В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
