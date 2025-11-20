В Украину вернули 1000 тел погибших - координационный штаб 20 ноября 2025

В Украину вернули 1000 тел павших, по утверждению российской стороны, украинских военнослужащих, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, пишет УНН.

Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим - говорится в сообщении Коордштаба.

Как указано, "следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел".

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Коордштаб: 16% военных, находящихся в плену Украины, - украинские граждане