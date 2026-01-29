1000 тіл полеглих повернули в Україну - координаційний штаб

$42.770.19
51.230.00
ukenru
Ексклюзив
09:19 • 4384 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 12195 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 19590 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 28186 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 28295 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 24625 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 21740 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 21670 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 23636 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 15515 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
100%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну29 січня, 00:39 • 17579 перегляди
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI05:00 • 12161 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики05:26 • 11059 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України06:15 • 13557 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів06:27 • 12810 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 47687 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 76565 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 101150 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 80198 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 99236 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Франція
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 16268 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 43184 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 41313 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 47849 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 50362 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
Financial Times
Су-34

1000 тіл полеглих повернули в Україну - координаційний штаб

Київ • УНН

 • 136 перегляди

В Україну повернуто 1000 тіл загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським оборонцям. Правоохоронні органи проведуть ідентифікацію репатрійованих.

1000 тіл полеглих повернули в Україну - координаційний штаб

1000 тіл полеглих, які, за твердженням російської сторони, належать українським оборонцям, повернули в Україну, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським оборонцям

- ідеться у повідомленні Коордштабу.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами України, як вказано, "будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані ідентифікацію репатрійованих загиблих".

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

В Україну повернули 1003 тіла полеглих - координаційний штаб19.12.25, 11:26 • 4887 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна