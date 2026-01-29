1000 тіл полеглих повернули в Україну - координаційний штаб

1000 тіл полеглих, які, за твердженням російської сторони, належать українським оборонцям, повернули в Україну, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським оборонцям - ідеться у повідомленні Коордштабу.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами України, як вказано, "будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані ідентифікацію репатрійованих загиблих".

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

