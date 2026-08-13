"На щите": в Украину вернули тела 261 погибшего
Киев • УНН
В Украину вернули тела 261 погибшего, которые могут принадлежать украинским военнослужащим. Следователи проведут мероприятия по идентификации погибших.
В Украину вернули тела 261 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим, в рамках репатриационных мероприятий, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
На щите: по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 261 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим
Следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений, как указано, проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.
Коордштаб выразил искреннюю благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий.
"На щите": в Украину вернули тела 501 погибшего16.07.26, 14:59 • 24639 просмотров