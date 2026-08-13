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"На щите": в Украину вернули тела 261 погибшего

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

В Украину вернули тела 261 погибшего, которые могут принадлежать украинским военнослужащим. Следователи проведут мероприятия по идентификации погибших.

"На щите": в Украину вернули тела 261 погибшего

В Украину вернули тела 261 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим, в рамках репатриационных мероприятий, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

На щите: по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 261 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим

- сообщил Коордштаб.

Следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений, как указано, проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.

Коордштаб выразил искреннюю благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий.

"На щите": в Украину вернули тела 501 погибшего16.07.26, 14:59 • 24639 просмотров

Юлия Шрамко

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